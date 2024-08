Zeballos (escluso dalle Olimpiadi nel doppio) rifiuta la convocazione in Davis di capitan Coria: “Non abbiamo un buon rapporto”

Non manca molto alla fase a gironi di Davis Cup, in scena in 4 sedi la settimana successiva a US Open (l’Italia giocherà a Bologna, iniziando la difesa della splendida vittoria dello scorso novembre). In Argentina le acque sono piuttosto agitate, come riporta il quotidiano di Buenos Aires La Nacion. Horacio Zeballos, miglior specialista del doppio per il suo paese nella storia e numero 1 del ranking mondiale, inspiegabilmente non è stato selezionato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, solo un mese dopo, non è stato iscritto nella lista preliminare della fase a gironi della Davis Cup. Adesso giunge notizia che Guillermo Coria, lo stesso capitano che ha preso quelle decisioni, avrebbe contattato il mancino per chiedergli la disponibilità a giocare a Manchester dal 10 al 15 settembre. La risposta di Zeballos, ferito e sorpreso dalla decisione di Coria di non selezionarlo a Parigi, è stata no grazie.

“Purtroppo il nostro rapporto non è buono. Abbiamo opinioni totalmente diverse” afferma Zeballos al quotidiano, che l’ha interpellato sul tema, assai scottante in Argentina vista la forza del giocatore nella sua specialità e quanto questa sia decisiva con il nuovo formato della Davis. “Lui è il capitano, tutti devono rispettarlo, ma questo non vuol dire io debba essere d’accordo con lui. Non poter condividere gli stessi pensieri, sommati alla pressione di una competizione come la Coppa Davis e dover passare una settimana con un capitano con il quale non condividi la sua visione, rende impossibile fare bene. Quindi preferisco farmi da parte. Non farebbe bene né alla squadra né a me. A questo punto della mia carriera preferisco focalizzarmi sulle cose positive, come la mia famiglia. Preferisco dare priorità allo stare a casa con la mia famiglia per un’altra settimana”.

“Prima non sono stato selezionato, poi mi viene chiesto di andare” continua Zeballos. “In questo momento è difficile per me riuscire a condividere la visione di Coria. Mi chiedo: cosa è cambiato da tre o quattro settimane fa ad oggi? Tre settimane fa avevo la stessa classifica, la coppia Machi e Molto (Maximo Gonzalez e Andres Molteni) è ancora molto buona. Quindi… mi è difficile vedere con chiarezza le cose che (Coria) mi solleva. Ci sono stati degli attriti e quegli attriti non sono positivi né per la squadra né per me. Sarebbe molto brutto dover condividere una settimana con i ragazzi, che andranno a giocare in Davis nel migliore dei modi, e dover vedere due persone che non hanno la stessa opinione”.

La faccenda è diventata pubblica lo scorso 25 giugno, quando in una conferenza stampa l’Associazione argentina di tennis ha annunciato la squadra olimpica di Parigi. Coria ha giustificato la controversa decisione di non selezionare Zeballos dicendo che “dal primo momento aveva intenzione di portare quattro singolaristi”, e che “non è facile rompere una coppia consolidata” (in riferimento a Molteni e Gonzalez); una scelta quindi dettata da logiche sportive, non da motivazioni “esterne”. Tuttavia la stampa nazionale tirò subito fuori il ricordo di quel che accadde nel settembre 2022: a Bologna avvenne un duro confronto tra i due nello spogliatoio, sempre secondo i media albicelesti. Coria nella conferenza stampa dello scorso giugno sottolineò che l’assenza di Zeballos a Parigi non lo avrebbe automaticamente escluso per il futuro, “Il rapporto è spettacolare” affermò l’ex finalista a Roland Garros e oggi capitano della nazionale. I fatti sembrano dimostrare il contrario.

“Una delle cose più belle per un atleta sono le Olimpiadi e quella frustrazione che provo mi porta a non essere sulla sua stessa lunghezza d’onda (di Coria, ndr). Avrà le sue ragioni, ma non le condivido. Ciò ha portato il rapporto a non essere dei migliori” conclude Zeballos a La Nacion.

L’Argentina giocherà all’AO Arena di Manchester nel gruppo D, affrontando i padroni di casa, Canada e Finlandia, un girone tosto nel quale l’esperienza e qualità in doppio di Zeballos avrebbero certamente rappresentato un valore aggiunto. La Davis sarà forse un po’ sbiadita rispetto ai fasti del suo glorioso passato, ma continua ad affascinare il pubblico e scatenare polemiche. Ad ogni latitudine…

Marco Mazzoni