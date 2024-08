Sinner a “Cincy”, alcuni numeri notevoli del suo successo

Un dolce risveglio quello 20 agosto 2024 con Jannik Sinner nuovo campione al Masters 1000 di Cincinnati, saldamente in vetta al ranking ATP e con diversi numeri e statistiche interessanti da riportare sulla forza e qualità del nostro campione, sia per la stagione favolosa che relativi alla sua carriera. Il successo in Ohio è il n.15 in carriera per il punterebbe, nettamente al comando tra i giocatori italiani (seguono Panatta e Berrettini con 10). È il titolo n.94 ottenuto da un italiano sul circuito ATP.

5 – I successi in stagione per Sinner, record assoluto per un italiano

19 – Le finali raggiunte da Jannik, che con 15 vittorie e sole 4 sconfitte ha una percentuale di riuscita clamorosa (79%). Pareggia il record di Alcaraz e Hewitt, e solo Rafael Nadal con 17 vittorie ha fatto meglio di Jannik nelle sue prime 19 finali.

23 – Jannik ha un record di 23 vittorie e una sola sconfitta in stagione dopo aver vinto il primo set sul cemento. L’unico ad averlo rimontato quest’anno è stato Carlos Alcaraz a Indian Wells.

15 – Dall’inizio della stagione 2023, Sinner ha giocato 20 match contro avversari top 5 del ranking su campi in cemento, vincendone 15. Su questi campi Jannik di gran lunga il migliore al mondo negli ultimi 20 mesi.

23 – Ancora 23, stavolta per gli anni. Jannik è terzo tennista più giovane nell’Era Open a raggiungere i quarti di finale in tutti gli 11 tornei disputati nell’annata. Solo in due sono riusciti a farlo più precocemente: Jimmy Connors nel 1974 (21 anni e 277 giorni), Ivan Lendl nel 1982 (22 anni e 62 giorni).

Sinner si è fatto un gran bel regalo di compleanno, il terzo Masters 1000 in carriera in una settimana tutt’altro che semplice. Adesso testa e gambe a New York, per il quarto Slam in stagione.

Marco Mazzoni