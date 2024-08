Parla Jannik Sinner dopo il successo a Cincinnati: “È stata una settimana molto dura, ma sono molto contento della partita di oggi. Mentalmente è stata difficile” (con il video della finale)

Jannik Sinner si è laureato campione all’ATP Cincinnati 2024. Nonostante fosse uno dei principali favoriti, l’azzurro destava preoccupazione per i problemi all’anca che sono riapparsi. Il numero uno del mondo analizza la sua finale contro Frances Tiafoe, il suo record nelle lotte per i titoli e come si vede in vista degli US Open.

“È stata una settimana molto dura, ma sono molto contento della partita di oggi. Mentalmente è stata difficile. Entrambi eravamo molto stanchi dopo le semifinali, ma nei momenti chiave sono riuscito a portare a casa i punti importanti. Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione. Negli ultimi giorni ho avuto diversi alti e bassi, in ogni partita ho avuto problemi e sono felice di averli superati. È importante recuperare e essere pronti per gli US Open. Sono contento di dove mi trovo e spero di mostrare un buon tennis anche a New York”.

Primo titolo a Cincinnati

“Significa molto per me. In questo momento è difficile elaborarlo. Ero molto concentrato durante tutta la partita, conquistando i punti importanti, specialmente nel primo set. Nel secondo gli ho fatto il break prima ed è stato più facile con il servizio. Fisicamente, oggi mi sento un po’ meglio rispetto a ieri. Mi sono ripreso abbastanza bene, anche se entrambi abbiamo avuto partite difficili in semifinale”, ha spiegato Jannik a Tennis Channel.

“Nel primo gioco ero sotto 15-40. Quando inizi così, salvando palle break, è una buona sensazione. Ho sentito di avere opportunità nei giochi in risposta, stavo sbagliando nell’esecuzione, ma la scelta era quella giusta. Questo mi ha dato la fiducia per continuare. Il tiebreak è stato un momento cruciale, in cui ho giocato in modo solido”.

Record di 15-4 nelle finali

“Lo affronto come se fosse un giorno normale, cercando di godermelo. È difficile descriverlo, perché quello che sento è un po’ diverso. Ho dovuto essere concentrato in campo. Sono stati tempi duri ultimamente per aver perso le Olimpiadi, è qualcosa che fa male. Vincere il maggior numero di partite possibili prima degli US Open è importante per me. Quando non ti senti al 100% fisicamente, devi esserci mentalmente. Sono settimane complicate per me”.

Sui problemi all’anca

“Ieri sono andato a letto molto tardi, c’è molto lavoro. Non ho potuto dormire bene la notte, ma sono cose che succedono e devi accettarle. Sapevo che anche Frances aveva finito tardi, più di me, e queste cose le hai in mente. In finale può succedere di tutto, le sensazioni sono più speciali”.

Si sente favorito per gli US Open?

“Vincere un Masters 1000 significa che hai giocato un buon tennis. Sono contento di aver vinto il torneo prima degli US Open, ma vedremo. È una sensazione simile a Wimbledon dopo aver vinto Halle. Ho avuto grandi vittorie qui a Cincinnati, vedremo cosa posso fare a New York. Sono rilassato, con fiducia per arrivare e adattarci alle condizioni”.