Van Uytvanck si ritira a 30 anni: addio forzato per la ex numero 37 del mondo

Alison Van Uytvanck ha lottato per anni con infortuni complicati e non riusciva a vedere la luce in fondo al tunnel, una situazione che l’ha portata a prendere la decisione di ritirarsi dal tennis professionistico, a soli 30 anni.

La tennista belga era arrivata fino alla 37esima posizione mondiale e il suo risultato più notevole è stato il raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros 2015, oltre agli ottavi di finale a Wimbledon 2018. Ha vinto cinque titoli in carriera (Quebec, Budapest per due volte, Tashkent e Astana), lasciando grandi partite nel ricordo degli appassionati.

Dichiara la tennista belga in un messaggio sui social: “Ciao a tutti, Vorrei annunciare che ho preso la decisione di terminare da adesso la mia carriera da tennista professionista.

Prendere questa decisione è stato incredibilmente duro. Nelle scorse settimane, non ho sentito più lo stesso fuoco che ci vuole per dare il massimo, per lottare su ogni punto, e per viaggiare attorno al mondo.

Non è stata una scelta facile. Ho sofferto molto lo scorso anno mentre rientravo da un duro infortunio, sia fisicamente che soprattutto mentalmente.

È stato un viaggio pieno di alti e bassi, iniziato tutto da una piccola ragazzina con un sogno enorme, come molti di noi io sognavo sempre di poter competere un giorno nei Grandi Slam. Avendo disputato numerosi Slam, avendo raggiunto i quarti al Roland Garros, giocato il quarto turno a Wimbledon e vinto 5 tornei WTA è davvero il raggiungimento di un sogno e molto di più. È parte della mia vita di cui sarò per sempre grata, sono stata privilegiata nell’aver potuto gioire di una fantastica carriera nel tennis.

Devo un grande ringraziamento ai miei sponsor per essere rimasti con me nel bene e nel male, e a tutti quelli che mi hanno supportato e sono rimasti al mio fianco durante questo viaggio, anche quando sono stata messa da parte dagli infortuni.

Ovviamente, il mio più profondo ringraziamento va al mio allenatore, ai miei genitori, la mia intera famiglia, e alla mia amata moglie per il loro incrollabile supporto.

Sono eccitata nell’intraprendere un nuovo capitolo della mia vita e non vedo l’ora per le sfide e le opportunità che mi si aprono davanti.

Il tennis mi ha dato così tanto e sarà per sempre nel mio cuore.

Grazie di tutto, Ali”





Marco Rossi