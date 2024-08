Tiafoe compie l’impresa a Cincinnati: prima finale Masters 1000 e ritorno nella top 20. Su Sinner “Ha perso solo cinque partite in tutto l’anno, chiunque affronti sarà sempre il favorito”

Frances Tiafoe ha scritto una pagina importante della sua carriera qualificandosi per la sua prima finale in un Masters 1000 al torneo di Cincinnati 2024. L’americano ha compiuto una rimonta epica in semifinale contro Holger Rune, vincendo con il punteggio di 4-6 6-1 7-6(4) in un match condizionato dal forte vento.

La vittoria di Tiafoe assume un significato ancora più profondo considerando il contesto: giocare in casa, in una stagione finora deludente, e riuscire a ribaltare uno svantaggio di 2-5 nel set decisivo salvando dei match point. Un trionfo che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.

Dopo la partita, Tiafoe ha commentato: “È stata una follia, soprattutto l’ultimo set. Ho avuto molta fortuna, ma ho anche lottato fino alla fine e ho giocato molto bene, dandomi la possibilità di essere lì. Il vento mi ha costretto a cercare di mettere molte palle in campo, con margine, e i nastri mi hanno aiutato. Poi credo di aver giocato un ottimo tie-break, ma la cosa fondamentale è stato il mio spirito combattivo. Sono riuscito a far innervosire Holger.”

Guardando alla finale contro Jannik Sinner, Tiafoe rimane umile: “Ha perso solo cinque partite in tutto l’anno, chiunque affronti sarà sempre il favorito. Bisogna togliersi il cappello di fronte a quello che sta facendo in questa stagione.”

Questa vittoria assicura a Tiafoe il ritorno nella top 20 del ranking ATP e gli permette di arrivare agli US Open 2024 con grande fiducia. Nonostante i problemi fisici di Sinner, l’americano sa che dovrà giocare il suo miglior tennis per avere una chance contro il numero 1 del mondo.





Francesco Paolo Villarico