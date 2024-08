Jannik Sinner dopo l’accesso alla finale del torneo di Cincinnati: “E’ stata una partita dura, molto emozionante. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, è chiaro che devo migliorare”. Sarà numero 1 anche dopo gli Us Open (Video)

Jannik Sinner continua a dimostrare perché il suo arrivo al numero uno del ranking ATP non sia stato frutto del caso. Dopo una vittoria sofferta contro Alexander Zverev nelle semifinali dell’ATP Cincinnati 2024, l’italiano si è qualificato per la sua seconda finale Masters 1000 dell’anno, confermando la sua regolarità, consistenza e continuità ai massimi livelli.

Tuttavia, nonostante il successo, emergono alcune preoccupazioni riguardo alla sua condizione fisica. Durante tutto il tour nordamericano su cemento, Sinner è stato visto toccarsi ripetutamente l’anca e la gamba, lanciando sguardi preoccupati al suo team. Questi gesti hanno sollevato domande sul suo stato di forma in vista degli US Open.

Nelle dichiarazioni post-partita, Sinner ha affrontato direttamente la questione:

“Questa vittoria significa moltissimo per me. Sto attraversando un momento molto diverso rispetto ai periodi precedenti, quindi sono molto felice per un risultato come questo, indipendentemente da ciò che accadrà domani. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, è chiaro che devo migliorare: se voglio vincere Grand Slam o titoli più importanti, è evidente che devo essere più in forma. Comunque, ho cercato di rimanere mentalmente concentrato sulla partita, e di questo sono molto orgoglioso. Non posso giocare un numero maggiore di partite per prepararmi agli US Open, quindi sono molto felice.”

Dichiara ancora Jannik: “E’ stata una partita dura, molto emozionante. L’atmosfera è stata straordinaria, le condizioni sono cambiate tanto: abbiamo iniziato col sole, poi è arrivata la pioggia e abbiamo finito in una sessione di fatto serale. C’è stata tanta tensione da parte di entrambi, sono felice di essere in finale

Oggi ho avuto degli alti e bassi che è normale quando giochi più di tre ore. Zverev ha servito benissimo, posso essere orgoglioso di me. A volte devi giocare un po’ d’istinto, e credo che oggi sia stata questa la mia forza.

Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente. So che devo migliore fisicamente, se voglio vincere Slam e grandi tornei. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Vedremo come andrà la finale”.

Sinner ha firmato una vittoria molto preziosa contro Alexander Zverev. Il ritiro di Novak Djokovic dal torneo, la sconfitta precoce di Carlos Alcaraz e la presenza dell’italiano in finale fanno sì che Jannik mantenga il numero uno del Ranking ATP qualunque cosa accada agli US Open 2024. Sinner potrebbe ampliare notevolmente il distacco dal serbo e dallo spagnolo con la vittoria in entrambi i tornei, anche se sa già di avere il primo posto assicurato.





Francesco Paolo Villarico