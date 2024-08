Us Open: Il Tabellone Qualificazione femminile. Unica presenza quella di Lucrezia Stefanini per i colori azzurri

Us Open – Tabellone Qualificazione Femminile – hard

(1) K. Rakhimova vs O. Selekhmeteva

F. Jorge vs M. Timofeeva

A. Urhobo vs P. Hon

V. Savinykh vs (23) D. Snigur

(2) A. Sasnovich vs H. Tan

H. Watson vs C. Ngounoue

M. Mateas vs J. Teichmann

Z. Sonmez vs (22) D. Galfi

(3) H. Baptiste vs T. Grant

L. Hovde vs N. Schunk

S. Saito vs I. Shymanovich

M. Chwalinska vs (32) M. Joint

(4) M. Hontama vs A. Tikhonova

D. Aiava vs G. Topalova

M. Bulgaru vs A. Konjuh

L. Gjorcheska vs (19) J. Riera

(5) R. Masarova vs F. Jones

E. Shibahara vs K. Zavatska

R. Marino vs Y. Bonaventure

A. Hartono vs (21) S. Lamens

(6) R. Montgomery vs K. Birrell

V. Erjavec vs M. Leonard

J. Pareja vs K. Day

L. Stefanini vs (30) E. Arango

(7) J. Fett vs J. Ponchet

A. Falei vs L. Ciric Bagaric

A. Sobolieva vs M. Bjorklund

E. Mandlik vs (27) S. Bejlek

(8) O. Danilovic vs X. Gao

Y. Starodubtseva vs V. Jimenez Kasintseva

G. Maristany Zuleta De vs S. Kartal

S. Waltert vs (18) E. Bektas

(9) E. Lys vs G. Knutson

O. Gadecki vs V. Hruncakova

K. Von Deichmann vs L. Klimovicova

D. Jakupovic vs (31) Y. Miyazaki

(10) R. Sramkova vs N. Stojanovic

K. Penickova vs U. Arconada

E. Makarova vs S. Sierra

A. Bolsova vs (28) E. Seidel

(11) A. Li vs L. Tararudee

A. Sharma vs M. Rouvroy

S. Chang vs S. Janicijevic

L. Boskovic vs (29) D. Semenistaja

(12) M. Bassols Ribera vs K. Kawa

M. Stoiana vs P. Kudermetova

H. Chang vs L. Jeanjean

T. Gibson vs (25) A. Zakharova

(13) A. Parks vs L. Romero Gormaz

D. Papamichail vs L. Chirico

V. Lepchenko vs T. Zidansek

V. Glozman vs (17) Z. Bai

(14) A. Todoni vs N. Hibino

L. Fruhvirtova vs K. Mladenovic

M. Barthel vs S. Jang

S. Wei vs (24) S. Vickery

(15) N. Parrizas Diaz vs J. Avdeeva

M. Inglis vs A. Eala

Z. Diyas vs Y. Ma

A. Ruzic vs (20) E. Ruse

(16) A. Rodionova vs E. Jacquemot

I. Bara vs X. You

C. Naef vs M. Stakusic

M. Sawangkaew vs (26) L. Pigossi