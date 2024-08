L’assurda storia di Bernard Tomic al Challenger di Santo Domingo. Espulso dagli spalti in finale dopo aver perso nei quarti (video)

Un episodio senza precedenti ha macchiato la finale dell’ATP Challenger di Santo Domingo 2024. Bernard Tomic, ex enfant prodige australiano, si è reso protagonista di un gesto che va ben oltre i limiti della sportività e del fair play.

Tomic, eliminato ai quarti di finale del torneo da Andy Andrade, ha deciso di rimanere a Santo Domingo non per supportare i colleghi o godersi le fasi finali della competizione, ma con l’unico scopo di disturbare il suo ex avversario. Durante la finale che vedeva Andrade sfidare Damir Dzumhur, Tomic ha messo in atto un comportamento talmente molesto da costringere gli organizzatori a espellerlo dal torneo.

Questo gesto non solo dimostra una grave mancanza di rispetto verso Andrade e Dzumhur, impegnati in un momento cruciale del loro torneo, ma anche verso l’intero sport del tennis. La finale, che ha visto Dzumhur laurearsi campione, è stata inevitabilmente segnata da questo spiacevole episodio.

Il comportamento di Tomic solleva serie domande sul suo futuro nel circuito professionistico. Non è la prima volta che l’australiano si rende protagonista di gesti controversi, ma questo ultimo episodio potrebbe avere conseguenze significative sulla sua carriera.

L’ATP dovrà ora valutare attentamente l’accaduto e decidere eventuali sanzioni. Questo incidente serve come un triste promemoria dell’importanza del rispetto e della sportività nel tennis, valori che sembrano essere stati dimenticati da Tomic in questa occasione.

VERGONZOSO LO DE TOMIC Anoche, en la final del Challenger de Santo Domingo, Bernard Tomic fue EXPULSADO de la cancha por molestar a Andy Andrade mientras este disputaba la definición por el título ante Damir Dzumhur En cuartos de final, el ecuatoriano y el australiano se… pic.twitter.com/CEzEkw1qCi — Séptimo Game (@Septimo_Game) August 18, 2024





Francesco Paolo Villarico