Semifinali di fuoco a Cincinnati: big match Sinner-Zverev in programma. Prima volta per un italiano in semifinale a Cincinnati (sondaggio LiveTennis)

Il Masters 1000 di Cincinnati entra nella sua fase cruciale con le semifinali che promettono spettacolo e tennis di altissimo livello.

Nel tabellone maschile, l’attesa è tutta per la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma oggi alle 21:00. Il numero 1 del seeding italiano parte sfavorito nei confronti diretti (1-4), ma la sua leadership potrebbe ribaltare i pronostici. Le quote riflettono l’equilibrio del match, con Sinner a 1.50 e Zverev a 2.60.

L’altra semifinale maschile vedrà Frances Tiafoe affrontare Holger Rune, testa di serie numero 15, in progrmma alla 00:00. Sarà il loro primo scontro diretto, con Rune leggermente favorito dai bookmakers (1.63 contro 2.25 per Tiafoe).

Chi vincerà? Semifinali Cincinnati Zverev (2-0)

Zverev (2-1)

Sinner (2-0)

Sinner (2-1) View Results

Loading ... Loading ...

Chi vincerà? Semifinali Cincinnati Tiafoe (2-0)

Tiafoe (2-1)

Rune (2-0)

Rune (2-1) View Results

Loading ... Loading ...

Nel torneo femminile, i riflettori sono puntati sulla sfida tra le prime due giocatrici del mondo: Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si affronteranno oggi alle 17:00. La polacca conduce nettamente negli scontri diretti (9-3) e parte favorita con una quota di 1.54 contro il 2.48 di Sabalenka.

A completare il quadro delle semifinali WTA, Jessica Pegula e Paula Badosa si sfideranno oggi alle 19:00. L’americana, testa di serie numero 6, ha vinto entrambi i precedenti incontri e parte favorita con una quota di 1.76 contro il 2.07 della spagnola.

Chi vincerà? Semifinali Cincinnati Swiatek (2-0)

Swiatek (2-1)

Sabalenka (2-0)

Sabalenka (2-1) View Results

Loading ... Loading ...

Chi vincerà? Semifinali Cincinnati Pegula (2-0)

Pegula (2-1)

Badosa (2-0)

Badosa (2-1) View Results

Loading ... Loading ...

Ricordiamo che Jannik Sinner è il primo italiano a spingersi così avanti nel torneo. Prima di questa edizione, il miglior piazzamento erano i quarti di finale raggiunti in due occasioni. Nel 1995 ci arrivò Renzo Furlan che giocò uno dei suoi tornei migliori in carriera. battuto ai quarti dal solo Andre Agassi, allora numero 1 del mondo.

Nel 2014 Fabio Fognini centrò a Cincinnati i suoi primi quarti di finale in un Masters 1000. Il suo percorso si fermè nel ter’ultimo atto del torneo contro il canadese Milos Raonic.

🇺🇸 Semifinali Cincinnati

TODAY, 21:00 SF

Jannik Sinner (1) 🇮🇹 – Alexander Zverev (3) 🇩🇪 1-4 1.49 2.61

TOMORROW, 00:00 SF

Frances Tiafoe 🇺🇸 – Holger Rune (15) 🇩🇰 0-0 2.29 1.61

TODAY, 17:00 SF

Iga Swiatek (1) 🇵🇱 – Aryna Sabalenka (3) 🇧🇾 9-3 1.55 2.46

TODAY, 19:00 SF

Jessica Pegula (6) 🇺🇸 – Paula Badosa 🇪🇸 2-0 1.76 2.06





Federico Di Miele