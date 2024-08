Challenger Dobrich 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

Challenger Dobrich 1 – Tabellone Principale – terra

(1) Kirkin, Ergi vs Lopez Montagud, Carlos

Safwat, Mohamed vs Oliel, Yshai

Berrettini, Jacopo vs Qualifier

Torres, Juan Bautista vs (8) Boitan, Gabi Adrian

(4) Debru, Gabriel vs Olivieri, Genaro Alberto

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs Gea, Arthur

Sels, Jelle vs (7) Krumich, Martin

(6) Cretu, Cezar vs (WC) Nesterov, Petr

(WC) Milev, Yanaki vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Aboian, Valerio vs Qualifier

Gakhov, Ivan vs (3) Moeller, Marvin

(5) Kuzmanov, Dimitar vs Strombachs, Robert

Qualifier vs Qualifier

Echargui, Moez vs (WC) Genov, Anthony

Pavlovic, Luka vs (2) Habib, Hady

Challenger Dobrich 1 – Tabellone Qualificazione – terra

(1/Alt) Ambrogi, Luciano Emanuel vs Cigarran, Thiago

(WC) Lazarov, George vs (12/Alt) Stater, Alexander

(2) Purtseladze, Saba vs (Alt) Basel, Valentin

(WC) Kirov, Viktor vs (8) Basic, Mirza

(3) Ilkel, Cem vs (WC) Dinev, Dinko

(Alt) Zhu, Michael vs (7) Negritu, Christoph

(4/Alt) Orlov, Vladyslav vs Donev, Gabriel

(Alt) Britto, Luis vs (10) Martin, Andrej

(5) Gima, Sebastian vs Nedelchev, Nikolay

Ivanov, Simon Anthony vs (9) Wiedenmann, Luca

(6) Pichler, David vs Zielinski, Marcel

(WC) Donski, Alexander vs (11) Tkemaladze, Zura

1. [WC] Viktor Kirovvs [8] Mirza Basic2. [WC] Alexander Donskivs [11] Zura Tkemaladze(non prima ore: 11:00)3. [4/Alt] Vladyslav Orlovvs Gabriel Donev(non prima ore: 14:00)4. [WC] George Lazarovvs [12/Alt] Alexander Stater(non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] David Pichler vs Marcel Zielinski

2. [5] Sebastian Gima vs Nikolay Nedelchev (non prima ore: 11:00)

3. [1/Alt] Luciano Emanuel Ambrogi vs Thiago Cigarran (non prima ore: 14:00)

4. [Alt] Michael Zhu vs [7] Christoph Negritu (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Simon Anthony Ivanov vs [9] Luca Wiedenmann

2. [2] Saba Purtseladze vs [Alt] Valentin Basel (non prima ore: 11:00)

3. [3] Cem Ilkel vs [WC] Dinko Dinev (non prima ore: 14:00)

4. [Alt] Luis Britto vs [10] Andrej Martin (non prima ore: 16:00)