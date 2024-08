Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev torna in semifinale a Cincinnati. Sfiderà Sinner in un match di alto livello

Alexander Zverev, numero quattro del mondo, si è assicurato questo sabato il ritorno alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, torneo che ha vinto nel 2021. È la 19ª volta che raggiunge i migliori quattro di un torneo di questa categoria, eguagliando Tomas Berdych e Lleyton Hewitt nella speciale classifica. Solo sette tennisti hanno raggiunto più semifinali di Zverev nei tornei Masters 1000: Novak Djokovic (77), Rafael Nadal (76), Roger Federer (66), Andy Murray (33), Andre Agassi (32), Pete Sampras (31) e Andy Roddick (20).

Nei quarti di finale, Zverev, 27 anni, ha sconfitto l’americano Ben Shelton, 21 anni e attualmente 15° ATP, con il punteggio di 3-6, 7-6(3) 7-5, in un incontro molto equilibrato ed emozionante, che è stato interrotto un paio di volte dalla pioggia. Il tedesco affronterà in semifinale l’italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo, in un duello di lusso. Il tedesco è in vantaggio negli scontri diretti per 4-1 e i due non si sono ancora affrontati nel 2024.

WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 4 6 7 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 6 3 5 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Iga Swiatekvs Mirra Andreeva

2. [1] Jannik Sinner vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)



ATP Cincinnati Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 4 7 6 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 5 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Rublev 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Alexander Zverev vs [12] Ben Shelton



ATP Cincinnati Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 3 7 7 Ben Shelton [12] Ben Shelton [12] 6 6 5 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-40 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 3-6 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Anastasia Pavlyuchenkova vs Paula Badosa (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 3 2 0 Paula Badosa • Paula Badosa 0 6 6 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Paula Badosa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Jack Draper vs [15] Holger Rune



ATP Cincinnati Jack Draper Jack Draper 4 2 Holger Rune [15] Holger Rune [15] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Draper 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Draper 15-0 15-15 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

P&G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Neal Skupski / Michael Venus



ATP Cincinnati Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Neal Skupski / Michael Venus Neal Skupski / Michael Venus 4 4 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 N. Skupski / Venus 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 df 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 N. Skupski / Venus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 N. Skupski / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 N. Skupski / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace 0-0 → 0-1

2. [3] Aryna Sabalenka vs [10] Liudmila Samsonova (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [3] Aryna Sabalenka [3] 0 6 6 0 Liudmila Samsonova [10] Liudmila Samsonova [10] 0 3 2 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 5-1 → 5-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Jessica Pegula vs Leylah Fernandez (non prima ore: 20:30)



WTA Cincinnati Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 7 6 7 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 5 7 6 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6*-3 6-6 → 7-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 1-4* 1*-5 1*-6 6-6 → 6-7 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [5] Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Hubert Hurkacz [5] Hubert Hurkacz [5] 0 3 0 Frances Tiafoe • Frances Tiafoe 0 6 0 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Tiafoe 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Harri Heliovaara / Henry Patten [7] Harri Heliovaara / Henry Patten [7] 2 4 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-4 → 1-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1. [7] Harri Heliovaara/ Henry Pattenvs [4] Marcelo Arevalo/ Mate Pavic

2. Ivan Dodig / Jamie Murray vs Arthur Fils / Nicolas Jarry



ATP Cincinnati Ivan Dodig / Jamie Murray Ivan Dodig / Jamie Murray 2 7 10 Arthur Fils / Nicolas Jarry Arthur Fils / Nicolas Jarry 6 6 6 Vincitore: Dodig / Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 A. Fils / Jarry 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 5-4* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 A. Fils / Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Fils / Jarry 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 5-4 → 5-5 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Fils / Jarry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Dodig / Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Fils / Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Fils / Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Fils / Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig / Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Fils / Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Fils / Jarry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 I. Dodig / Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-2 → 2-3 A. Fils / Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tiebreak 0-0

3. A. Muhammad / E. Routliffe vs Harriet Dart / Ellen Perez (non prima ore: 21:00)



WTA Cincinnati Asia Muhammad / Erin Routliffe [3] Asia Muhammad / Erin Routliffe [3] 0 7 6 0 Harriet Dart / Ellen Perez Harriet Dart / Ellen Perez 0 6 3 0 Vincitore: Muhammad / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [OSE] Leylah Fernandez / Yulia Putintseva vs [OSE] Linda Noskova / Diana Shnaider (non prima ore: After Suitable Rest)