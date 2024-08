Alcaraz molto deluso a Cincinnati: “Il peggior match della mia carriera” (Video)

Carlos Alcaraz, visibilmente frustrato e autocritico, si è presentato in conferenza stampa dopo la sua sorprendente sconfitta contro Gael Monfils al Masters 1000 di Cincinnati. Il giovane spagnolo, eliminato al suo esordio nel torneo, ha ammesso di aver rotto una racchetta in campo per la prima volta da quando è diventato professionista, un chiaro segno della sua delusione per la prestazione offerta.

“Onestamente, è stato molto, molto complicato per me. Non so cosa sia successo. Sento che è stato il peggior match che abbia mai giocato in carriera. Non sono riuscito a giocare,” ha confessato Alcaraz, incredulo di fronte a quanto accaduto a Cincinnati. Questa dichiarazione è particolarmente sorprendente considerando che il campione spagnolo aveva avuto buone sensazioni durante gli allenamenti nei giorni precedenti al torneo.

Alcaraz ha poi sottolineato la sua difficoltà nell’adattarsi alle condizioni del campo centrale: “Ho sentito di stare giocando uno sport diverso sul campo centrale rispetto agli altri campi. La palla andava più veloce, molto di più che negli altri. Ho fatto il riscaldamento prima del match e la sensazione era completamente diversa, non so perché.”

La pausa dovuta alla pioggia non sembra aver aiutato il giovane talento spagnolo a ritrovare il suo gioco. Alcaraz ha ammesso di non essere riuscito a entrare nel ritmo del match nemmeno nella parte giocata il giorno precedente, caratterizzata da scambi brevi e dominata dal servizio.

Nonostante le alte aspettative con cui era arrivato al torneo, Alcaraz si è trovato a confrontarsi con una realtà ben diversa: “Sono sempre venuto ai tornei pensando di avere possibilità di vincerli, di voler mostrare un buon tennis in campo, ma qui ho sentito che le superfici erano totalmente diverse, un altro sport.”

Alcaraz ha espresso il desiderio di dimenticare rapidamente questa partita e concentrarsi sul prossimo US Open: “Voglio dimenticare questa partita e concentrarmi su New York. Andremo presto e cercherò di allenarmi e adattarmi ai campi. Voglio dimenticare questa partita perché è impossibile trarre qualcosa di buono da questo incontro.”

Questa sconfitta rappresenta indubbiamente un duro colpo per Alcaraz, ma potrebbe anche servire come importante lezione in vista del prossimo Slam. Resta da vedere come il giovane campione reagirà a questo inatteso ostacolo nel suo percorso verso l’US Open.





Francesco Paolo Villarico