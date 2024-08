Buon Compleanno, Jannik!

16 agosto. Una data dolcissima per il tennis italiano: è semplicemente il compleanno di Jannik Sinner! 23 candeline per il pusterese, le spegnerà in quel di Cincinnati, forse dopo aver affrontato Jordan Thompson nel suo match di terzo turno, magari spunterà una bella torta in campo (meteo permettendo). Jannik festeggerà il compleanno negli States da n.1, decima settimana per lui sul trono del tennis maschile, appena sopra a Marat Safin (9) e poco dietro a Becker (12), certo di scavalcare il leggendario tedesco nel corso del prossimo US Open. Uno Slam vinto ad inizio anno, 4 tornei in stagione e 14 in carriera, stracciando uno dopo l’altro quasi tutti i record del tennis italiano. E siamo solo all’inizio… Sinner è seguito e amato in tutto mondo, come dimostra l’ATP award di tennista più votato dagli appassionati a fine 2023, succedendo a Nadal e al regno di Federer in quella speciale categoria. Elettrizza il suo tennis ricco di velocità e adrenalina, piace il suo essere semplice e pulito, come le sue parole pacate e cordiali. Jannik Sinner è diventato il miglior tennista italiano dell’era moderna coltivando con lavoro e pazienza un talento motorio innato, una capacità di leggere lo spazio senza pari, forte di un grande spirito competitivo.

Per festeggiare il ventitreesimo compleanno del nostro Sinner, riportiamo l’inizio di un capitolo del libro “Jannik Sinner, Una Straordinaria Normalità” pubblicato lo scorso luglio dal nostro Marco Mazzoni. Si parla di etica del lavoro, della splendida ossessione dell’altoatesino per il miglioramento, cardine della sua vita e carriera. Il vero segreto del suo successo.

Secondo l’enciclopedia Treccani, il lessico comune di una persona con un’istruzione medio alta è costituito da circa 47.000 parole, poco meno del 20% rispetto alle 260 mila che compongono un dizionario di italiano. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni una persona media ne usa davvero molte di meno: infatti il vocabolario “di base” della nostra lingua è formato da circa 6.500 parole, con le quali copriamo il 98% dei nostri discorsi. Ognuno di noi ha ben scolpiti in testa alcuni vocaboli fondamentali, pronunciati o scritti con frequenza perché utili per esprimere i concetti base del proprio pensiero e modo di essere. La parola più ricorrente nel lessico di Jannik Sinner è migliorare. Anzi, «devo migliorare», con il concetto rafforzato dal verbo dovere, che esprime l’obbligo di fare, un tono di comando oppure di volontà e/o desiderio. Obbligo e volontà di migliorare muovono non solo i discorsi di Jannik intorno al tennis ma la sua stessa vita, sono lo spartito sul quale scrive le sue note, che producono complesse sinfonie fatte di colpi e tattica, sudore e adrenalina. «Ogni giorno quando vai in campo puoi migliorare, anzi devi migliorare» afferma Sinner. «L’attenzione che metti in allenamento deve essere alta, perché è così in ogni lavoro: è necessario essere concentrato per dare il proprio meglio. Alla fine si dipende da sé stessi, da quanto vuoi migliorare, dall’energia che ci metti per arrivare ai tuoi obiettivi e alla fine della giornata sentendo di aver fatto il tuo dovere. La prima cosa che chiedo al mio team, anche quando vinco, è cosa avrei potuto fare meglio in campo. Ci sono poche partite nelle quali ho giocato proprio come volevo e tutto è andato alla grande. Magari hai dolore da qualche parte, hai dormito male la notte, fa più caldo rispetto al giorno prima, non senti la palla… Ci sono tante cose che il tennista deve affrontare ogni giorno, mille variabili. La vittoria, la goduria del successo, è il frutto del duro lavoro che metti in campo quotidianamente. Vincere è una sensazione molto bella, e quando vinci il torneo è ancora più straordinario. La vittoria in generale è quello per cui lavori quando ti alzi alla mattina: vincere le partite, sentirsi soddisfatto del proprio impegno e del proprio lavoro, raggiungere l’obiettivo».

Migliorare, avanzare, crescere, maturare, progredire. Sinonimi con sfumature diverse dello stesso concetto: impegnarsi costantemente con dedizione assoluta per diventare una persona e sportivo più abile, capace e vincente. Il miglioramento è il mantra di Sinner, è il concetto base della sua filosofia, che possiamo definire in tutto e per tutto un’etica aristotelica. Per il filosofo greco, infatti, ciò che si giudica in etica non è l’azione singolarmente considerata, ma la disposizione ad agire in un certo senso. La saggezza è imperativa, perché il suo fine è quello di determinare ciò che si deve e che non si deve fare. L’etica di Jannik è chiara: l’agire è mosso dal fine supremo del miglioramento, che indirizza verso ciò che è giusto e allontana da ciò che ritiene sbagliato. Il suo tempo ruota intorno a questo concetto, al rigore che lo spinge any given day a impegnarsi al massimo per terminare la giornata sentendosi migliore rispetto alla versione di se stesso che si è alzata dal letto, consapevole di aver speso ogni energia fisica e mentale investendo sulla crescita, sullo sviluppo delle proprie abilità e sull’acquisizione di nuova conoscenza. Etica, rigore, dedizione per migliorare come persona e tennista: Sinner è forgiato da questi principi, tutto ruota intorno a loro.

Può sembrare normale trovare questa attitudine in uno sportivo di altissimo livello, impegnato in uno sport nel quale il concetto di professionismo è spinto all’estremo a causa della difficoltà insita nel livello al quale si gareggia. In realtà, Jannik aveva ben chiara questa attitudine anche da giovanissimo. Così infatti rispondeva un diciassettenne Sinner nell’agosto del 2018 nel corso di una breve intervista: «Sto imparando molto, ma molto devo ancora imparare. La finale persa a Santa Cristina mi ha insegnato che devo avere la capacità di entrare subito in partita, di gestire le emozioni, quindi il servizio e la risposta e commettere meno errori». Da allora è passato più di un lustro. Quel ragazzo magro e con tanti capelli rossi in testa ha coltivato con metodo e attenzione maniacale al dettaglio abilità atletiche innate, traghettando la coordinazione sviluppata dalla pratica dello sci al tennis, dove la fluidità del gesto è la chiave per generare colpi potenti e precisi. Un insieme di qualità fantastiche che partono dalla sua testa, dove la visione del contesto in cui si trova è processata nel minimo dettaglio e con istantanea nitidezza; questo gli permette di scatenare l’intuizione che porta alla creazione. Vedere la palla prima è una sorta di magia che hai dentro, puoi tirarla fuori e allenarla con metodo e qualità, in modo che il corpo reagisca in anticipo e riesca a eseguire colpi naturali senza tensioni eccessive, con la racchetta sicura a piegare la palla in traiettorie che mettono l’avversario in difficoltà. Per colpire come Sinner devi essere un grande atleta, dotato di qualità notevoli che sono state affinate ed esaltate con pazienza e lavoro. Il metodo, l’applicazione e la ripetizione sono gli indispensabili compagni di viaggio di quel che molti chiamano “talento”.



Ma il talento, in fondo, cos’è? È uno dei temi più discussi nel mondo del tennis, e sempre lo sarà. Il talento è codificato nei dizionari come “ingegno, capacità e doti intellettuali rilevanti e naturali applicate a particolari attività”. Molti ritengono che il talento tennistico consista nella facilità nel colpire la palla e mandarla dove vuoi, in condizioni mutevoli e contro ogni tipo di avversario, in pratica nel far apparire facili cose assai difficili attraverso gesti fluidi e armoniosi. È sicuramente una descrizione valida, ma non completa. Sentite cosa ne pensa Rafael Nadal, non proprio l’ultimo arrivato nel mondo della racchetta: «Credo che sul talento la gente sia un po’ confusa. Per me non è giocare in maniera bella o colpire la palla molto bene o molto forte. Io credo che nel tennis, come in tutti gli sport, l’obiettivo finale sia la vittoria. Per questo, secondo me, la questione è chiara: l’atleta che vince è l’atleta con più talento». Una definizione secca, pratica e del tutto opposta a ciò che molti ritengono sia questa merce rara che regala successi e magia.

Ma allora la verità dove sta? Cos’è davvero è il talento, e Sinner ha talento? Una risposta certa, in fondo, non c’è. Non può essere un assioma: la questione necessita di essere spiegata, interpretata con varie sfumature e applicata al contesto. “Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare”, affermava Eraclito. Come dargli torto. Sinner forse (sottolineo il forse) non ha la magia nel braccio del suo idolo Roger Federer, non pennella giocate in totale leggerezza e stile senza tempo dando l’impressione di non fare nessuna fatica, ma ha un talento altrettanto eccezionale quanto diverso da quello del leggendario campione svizzero. Il talento è l’abilità nel fare cose straordinarie, indipendentemente da come le si raggiungono. Nel tennis si esprime tramite bellezza e armonia, ma anche attraverso l’applicazione e l’efficienza, facendo fruttare le proprie doti con applicazione e mentalità. Talento è riuscire a esprimere in campo la miglior versione di sé stessi, e in partita con colpi straordinari per intensità e precisione, forti del giusto atteggiamento. Per tutto questo Jannik è animato da un talento smisurato, coltivato attraverso un percorso sano, vissuto in una straordinaria normalità e con i tempi giusti in relazione alle proprie qualità, perseguendo senza isterie obiettivi di lungo periodo assai chiari basati sul miglioramento.

«La mia priorità è ed è sempre stata giocare a tennis» racconta Sinner. «Nella mia testa l’ultima cosa che penso prima di dormire e la prima appena mi alzo è sempre cosa posso fare per giocare meglio in campo. Faccio tanto lavoro in palestra, sul campo, sulla testa, mangio meglio, dormo tanto e vado a dormire presto. Uso poco il cellulare, cosa che sembra piccola ma invece è importantissima, sto attento a tanti particolari. L’insieme di tutto ciò mi porta ad avere più energia in campo, e credo che questo andando avanti qualcosa mi frutterà. Anche se fosse solo uno 0,1%, è pur sempre qualcosa e alla fine conta. Sono andato via da casa quando avevo più o meno 13 anni e mezzo, ho investito davvero tanto… tutto nel tennis. Ma cosa bella è che più vado avanti e più mi piace. Magari è stato il destino, ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. C’è pressione, tanta, ma non c’è la pressione che ha un dottore, che ha in mano la vita di una persona. La cosa peggiore che mi può accadere è perdere una partita, ma ok, la settimana seguente ce n’è un’altra e si può fare meglio. C’è sempre tempo per fare meglio, per migliorare».

Buon compleanno, grande grandissimo Jannik!