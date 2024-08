Paolini avanza con autorità a Cincinnati: Potapova battuta in due set

Jasmine Paolini inaugura con una prestazione convincente il suo cammino nel WTA 1000 di Cincinnati. La tennista italiana, attualmente numero 5 del ranking mondiale, ha superato la russa Anastasia Potapova (n.44 WTA) con il punteggio di 7-6(2) 6-3, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale.

In un match che ha messo in luce i progressi evidenti della toscana in questa stagione, Paolini ha dimostrato maturità e solidità mentale, specialmente nei momenti chiave dell’incontro. Il primo set è stato un’altalena di emozioni, con l’azzurra capace di portarsi avanti di due break, per poi vedere il proprio vantaggio evaporare. Tuttavia, nel tie-break decisivo, l’allieva di Renzo Furlan ha dato sfoggio del suo miglior tennis, dominando con un netto 7-2.

Il secondo parziale ha visto una Paolini in crescendo. Nonostante alcune occasioni mancate – ben cinque palle break non sfruttate nel quarto game – l’italiana ha mantenuto la calma, continuando a dettare il ritmo del gioco. La svolta è arrivata nell’ottavo game, quando Jasmine ha finalmente concretizzato il break decisivo, chiudendo poi con autorevolezza sul 6-3.

Agli ottavi di finale, Paolini troverà un’altra russa, la giovane promessa Mirra Andreeva, numero 24 del ranking, fresca della vittoria contro la ex numero 1 Karolina Pliskova. Sarà un test importante per l’italiana, chiamata a confrontarsi con una delle stelle nascenti del circuito.

WTA Cincinnati Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 3 0 Jasmine Paolini [5] • Jasmine Paolini [5] 0 7 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 6-6 → 6-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi