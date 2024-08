Sabalenka supera Cocciaretto a Cincinnati: prova di forza della bielorussa

Il WTA 1000 di Cincinnati ha visto oggi Aryna Sabalenka confermare il suo status di una delle favorite, superando l’italiana Elisabetta Cocciaretto con un convincente 6-3 6-4 nel secondo turno del torneo. La numero 3 del seeding ha impiegato poco più di 90 minuti per avere la meglio sulla tenace marchigiana, in una partita che ha messo in luce sia la potenza della bielorussa che il coraggio dell’azzurra.

Fin dall’inizio, Cocciaretto ha dimostrato di non voler essere una semplice comparsa. Nel quarto game del primo set, l’italiana ha dato prova di grande carattere, annullando ben quattro palle break da una situazione di 0-40. La sua tattica aggressiva, cercando di anticipare i colpi e di dettare il ritmo, ha tenuto testa alla potenza di Sabalenka per buona parte del set. Tuttavia, nel sesto gioco, la maggiore esperienza e il peso dei colpi della bielorussa hanno fatto la differenza, permettendole di strappare il servizio a Cocciaretto e di chiudere il set 6-3.

Il secondo parziale ha visto Cocciaretto alzare ulteriormente il livello del suo gioco. Approfittando di un momento di minor concentrazione di Sabalenka, l’italiana si è procurata tre palle break, prontamente annullate dalla campionessa degli Australian Open. La risposta della bielorussa non si è fatta attendere: nel game successivo ha ottenuto il break decisivo, mantenendolo fino alla fine nonostante la strenua resistenza di Cocciaretto, che ha salvato due match point sul 3-5.

Con questa vittoria, Sabalenka si guadagna un posto negli ottavi di finale, dove affronterà Elina Svitolina in quello che si preannuncia come uno degli incontri più interessanti del torneo.

WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [3] • Aryna Sabalenka [3] 0 6 6 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 3 4 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





