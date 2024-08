US Open 2024: Annunciate tutte le wild card, Thiem e Wawrinka nel tabellone principale

Sono già note le wild card per il tabellone principale maschile degli US Open 2024. Il Grande Slam di New York ha deciso di concedere uno dei suoi inviti a Dominic Thiem per quello che sarà il suo ultimo grande torneo. Nella lista spicca anche il nome di Stan Wawrinka, che non dovrà nemmeno lottare nelle qualificazioni per accedere al tabellone principale. Hanno ricevuto wild card anche Christopher Eubanks, Zachary Svajda, Learner Tien, Matthew Forbes, Alexandre Muller e Tristan Schoolkate. Per la fase di qualificazione, riceveranno un invito Brandon Holt, Ethan Quinn, Nishesh Basavareddy, Kaylan Bigun, Eliot Spizzirri, Aidan Mayo, Bruno Kuzuhara, Jack Kennedy e Michael Zheng.

Md Maschile

(WC) Alexandre Muller 🇫🇷 103

(WC) Zachary Svajda 🇺🇸 110

(WC) Christopher Eubanks 🇺🇸 123

(WC) Stan Wawrinka 🇨🇭 141

(WC) Tristan Schoolkate 🇦🇺 198

(WC) Dominic Thiem 🇦🇹 211

(WC) Learner Tien 🇺🇸 232

(WC) Matthew Forbes 🇺🇸 1843

Quali Maschile

(WC) Brandon Holt 🇺🇸 227

(WC) Ethan Quinn 🇺🇸 246

(WC) Nishesh Basavareddy 🇺🇸 276

(WC) Aidan Mayo 🇺🇸 287

(WC) Eliot Spizzirri 🇺🇸 348

(WC) Bruno Kuzuhara 🇺🇸 400

(WC) Michael Zheng 🇺🇸 923

(WC) Kaylan Bigun 🇺🇸 994

(WC) Jack Kennedy 🇺🇸 –

Md Femminile

(WC) Bianca Andreescu 🇨🇦

(WC) Naomi Osaka 🇯🇵

(WC) Ashelyla Kessler 🇺🇸

(WC) Amanda Anisimova 🇺🇸

(WC) Alexa Noel 🇺🇸

(WC) Iva Jovic 🇺🇸

(WC) Chloe Paquet 🇫🇷

(WC) Taylah Preston 🇦🇺

Quali Femminili

(WC) Valerie Glozman 🇺🇸

(WC) Liv Hovde 🇺🇸

(WC) Akasha Urhobo 🇺🇸

(WC) Savannah Chang 🇺🇸

(WC) Clervie Ngounoue 🇺🇸

(WC) Mary Stoiana 🇺🇸

(WC) Tatum Grant 🇺🇸

(WC) Kristina Penickova 🇺🇸

(WC) Julieta Pareja 🇺🇸





Francesco Paolo Villarico