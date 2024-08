Masters 1000 Cincinnati: Musetti esce di scena, battuto da Tiafoe

Dura solo 67 minuti l’incontro di secondo turno di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la bella battaglia vinta contro Nicolas Jarry all’esordio in Ohio, l’azzurro, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, è battuto con un netto 6-3 6-2 dallo statunitense Frances Tiafoe, più aggressivo e pronto ad attaccare la rete, mettendo così in difficoltà la difesa dell’azzurro. L’italiano non è stato protagonista di una partita di alto livello, come quelle che nelle scorse settimane gli hanno permesso di eccellere prima su erba e poi nel torneo Olimpico. Lo dimostrano anche i numeri tutt’altro che esaltanti al servizio: ha chiuso con solo il 53% di prime palle in campo ed ha concesso ben 12 palle break, cedendo per 4 volte il turno di battuta (tre consecutivi). Lorenzo invece non è mai riuscito ad arrivare a palla break in tutto il match. La maggior velocità, tennis verticale e rapidità di Tiafoe nell’aggredire la palla hanno scavato la differenza tra i due giocatori, facendo pendere la bilancia nettamente dalla parte dello statunitense, uno che ogni anno nei tornei di casa sul cemento Outdoor è un brutto avversario anche per i migliori.

Foe the ✌️@FTiafoe defeats Musetti 6-3 6-2 to reach the round of 16 at #CincyTennis for the first time since 2017! pic.twitter.com/hkS9vbauQr — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2024

Musetti ha iniziato la partita con discreto piglio, salvando ben tre palle break dallo 0-40 (anche grazie al primo Ace del match) e portandosi così avanti 2-1. Tiafoe è più concreto e offensivo, conosce ed ama la superficie in “duro” (quella su cui è cresciuto) e i suoi colpi sono perfetti per eccellere su palla alta e rimbalzo regolare. Frances tiene con maggior agio i suoi turni di battuta, è tutto fin troppo rapido per l’azzurro per sbloccarsi in ribattuta. Il primo break del match è arrivato nel settimo game: Lorenzo ha commesso un doppio fallo e non è riuscito ad arginare l’aggressività, fin dalla risposta, di Tiafoe, che a 15 si è preso il vantaggio. Frances ha poi strappato un secondo break nel nono game, alla terza chance (con Musetti di nuovo scivolato sotto 0-40), per il 6-3 che ha chiuso il parziale.

L’incontro non è cambiato nel secondo set: Musetti in difficoltà sulle risposte del rivale e con poco aiuto dal servizio, è in affanno, costretto a rincorrere. Il toscano concede subito un break in apertura (il terzo di fila) che manda avanti Tiafoe 2-0, ancora un doppio fallo decisivo; quindi si salva a fatica nel quarto game, portandosi 1-3, ma concede un altro break nell’ottavo game che chiude la partita per 6-2 a favore di Tiafoe.

ATP Cincinnati Lorenzo Musetti [14] Lorenzo Musetti [14] 3 2 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0