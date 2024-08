WTA 1000 Cincinnati: Occasione sprecata per Lucia Bronzetti ma perde dalla lucky loser spagnola Bouzas Maneiro

Lucia Bronzetti, sfortunata protagonista nel WTA 1000 di Cincinnati, ha visto concludersi la sua avventura al primo turno dopo una battaglia in tre set contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. L’incontro, carico di tensione, si è concluso con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(1) a favore dell’iberica.

Entrambe le giocatrici sono entrate nel tabellone principale come lucky losers, con Bronzetti che inizialmente avrebbe dovuto affrontare Victoria Azarenka, ritiratasi all’ultimo momento. Questo cambio di programma ha portato a un confronto tra due tenniste determinate a sfruttare al massimo questa inaspettata opportunità.

Il match si è aperto con Bouzas Maneiro in gran spolvero, che ha imposto il suo ritmo vincendo il primo set per 6-4. La reazione di Bronzetti non si è fatta attendere, nonostante un momento di preoccupazione all’inizio del secondo parziale quando ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al polpaccio sinistro. Dopo una fasciatura, l’azzurra è tornata in campo con rinnovata energia, aggiudicandosi il secondo set per 6-3 e riportando l’incontro in parità.

Nel terzo e decisivo set Bronzetti è partita forte portandosi avanti per 5 a 3, 30 pari, con l’iberica alla battuta, ma la spagnola non ha mai mollato, tallonandola costantemente e senza annullare palle match ha portato la frazione al tiebreak. È qui che, purtroppo, l’italiana ha perso smalto, mentre Bouzas Maneiro ha trovato il suo miglior tennis, chiudendo il tiebreak con un netto 7-1.

Questa sconfitta rappresenta una delusione per Bronzetti, che aveva l’opportunità di fare strada in un torneo prestigioso come Cincinnati.

WTA Cincinnati Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 4 6 6 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 6 3 7 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





