Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. La sconfitta inaspettata di Medvedev

Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo e precedente campione dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, continua la sua caduta libera in una delle sue fasi stagionali preferite. Dopo la sconfitta agli ottavi di finale delle Olimpiadi e al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, il russo ventottenne ha subito mercoledì sera la sua terza sconfitta consecutiva al secondo turno, per mano del rientrante Jiri Lehecka.

Lehecka, che ha saltato Roland Garros, Wimbledon e i Giochi Olimpici a causa di una grave lesione muscolare nella zona lombare e che sta giocando il suo primo torneo dalla semifinale di Madrid all’inizio di maggio, ha sconfitto il russo per 7-6(2) 6-4, con una prestazione categorica e di fronte a un avversario completamente fuori forma. Lehecka affronterà negli ottavi di finale di venerdì lo statunitense Frances Tiafoe.

ATP Cincinnati Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 4 3 Stefanos Tsitsipas [9] Stefanos Tsitsipas [9] 4 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 15-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Struff 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

1. Jan-Lennard Struffvs [9] Stefanos Tsitsipas

2. [1] Jannik Sinner vs [Q] Alex Michelsen



ATP Cincinnati Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Alex Michelsen Alex Michelsen 4 5 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 7-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Michelsen 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 40-A 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Michelsen 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [11] Emma Navarro vs Mirra Andreeva (non prima ore: 21:00)



WTA Cincinnati Emma Navarro [11] Emma Navarro [11] 0 2 2 0 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 0 6 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [1] Iga Swiatek vs [Q] Varvara Gracheva (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 6 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 7 2 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Jiri Lehecka vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 02:30)



ATP Cincinnati Jiri Lehecka Jiri Lehecka 7 6 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 4 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P&G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Peyton Stearns vs Paula Badosa



WTA Cincinnati Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 2 5 0 Paula Badosa Paula Badosa 0 6 7 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [LL] Lucia Bronzetti vs [14] Victoria Azarenka



WTA Cincinnati Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 4 6 6 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 6 3 7 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Pablo Carreno Busta vs [16] Sebastian Korda



ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 7 6 Sebastian Korda [16] Sebastian Korda [16] 5 1 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [14] Lorenzo Musetti vs Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Lorenzo Musetti [14] Lorenzo Musetti [14] 3 2 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Caroline Wozniacki vs Anhelina Kalinina (non prima ore: 02:30)



WTA Cincinnati Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 0 6 6 0 Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 0 2 4 0 Vincitore: Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Holcim Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Aleksandar Kovacevic



ATP Cincinnati Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 3 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 5-1 → 6-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df ace ace 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 ace ace 4-0 → 4-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 ace 30-40 ace ace 3-0 → 4-0 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 15-30 df ace 30-30 ace 30-40 ace ace 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kovacevic 0-15 df 0-30 ace 0-40 ace ace 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A ace ace 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

2. [15] Holger Rune vs [WC] Matteo Berrettini



ATP Cincinnati Holger Rune [15] Holger Rune [15] 2 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 1 4 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Rune 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 H. Rune 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-40 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Rune A-40 15-0 30-0 30-15 5-1 → 6-1 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-1 → 5-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 M. Berrettini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 H. Rune 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Gael Monfils vs Alexei Popyrin



ATP Cincinnati Gael Monfils Gael Monfils 7 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 5 3 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Anastasia Pavlyuchenkova vs [17] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 4 7 6 Beatriz Haddad Maia [17] Beatriz Haddad Maia [17] 6 6 3 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

5. Marie Bouzkova vs [Q] Magdalena Frech



WTA Cincinnati Marie Bouzkova Marie Bouzkova 6 4 3 Magdalena Frech Magdalena Frech 3 6 6 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diana Shnaider vs Shuai Zhang



WTA Cincinnati Diana Shnaider • Diana Shnaider 0 6 6 0 Shuai Zhang Shuai Zhang 0 1 4 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Leylah Fernandez vs Yue Yuan



WTA Cincinnati Leylah Fernandez Leylah Fernandez 3 6 6 Yue Yuan Yue Yuan 6 4 3 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Yue Yuan 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [10] Liudmila Samsonova vs Xinyu Wang



WTA Cincinnati Liudmila Samsonova [10] • Liudmila Samsonova [10] 0 6 6 0 Xinyu Wang Xinyu Wang 0 4 4 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Anna Danilina / Irina Khromacheva vs [OSE] Linda Noskova / Diana Shnaider



WTA Cincinnati Anna Danilina / Irina Khromacheva Anna Danilina / Irina Khromacheva 0 6 4 0 Linda Noskova / Diana Shnaider Linda Noskova / Diana Shnaider 0 7 6 0 Vincitore: Noskova / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 40-30 5-5 → 5-6 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [Q] Lulu Sun vs [15] Marta Kostyuk



WTA Cincinnati Lulu Sun Lulu Sun 0 3 5 0 Marta Kostyuk [15] • Marta Kostyuk [15] 0 6 7 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Kostyuk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Adrian Mannarino vs [Q] Nuno Borges



ATP Cincinnati Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 6 1 Nuno Borges Nuno Borges 6 3 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 A. Mannarino 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 N. Borges 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 0-4 → 0-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 N. Borges 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Jack Draper vs [Q] Jaume Munar



ATP Cincinnati Jack Draper Jack Draper 7 3 7 Jaume Munar Jaume Munar 5 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 J. Munar 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 J. Draper 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace ace 6-5 → 7-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Draper 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Draper 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Tomas Martin Etcheverry vs Matteo Arnaldi



ATP Cincinnati Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 7 2 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 0-0 → 1-0

4. Sebastian Baez vs Jordan Thompson (non prima ore: 21:30)



ATP Cincinnati Sebastian Baez Sebastian Baez 2 4 Jordan Thompson Jordan Thompson 6 6 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Baez 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Baez 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Baez 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer



ATP Cincinnati Simone Bolelli / Andrea Vavassori [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [5] 7 6 Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer 6 3 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 A. Krajicek / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Krajicek / Rojer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Krajicek / Rojer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 3-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Krajicek / Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Krajicek / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 A. Krajicek / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Rojer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Krajicek / Rojer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / Rojer 0-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-40 30-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Rojer 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Anna Kalinskaya vs Katerina Siniakova



WTA Cincinnati Anna Kalinskaya [13] Anna Kalinskaya [13] 1 6 6 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 2 3 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Caroline Dolehide vs [Q] Taylor Townsend



WTA Cincinnati Caroline Dolehide Caroline Dolehide 6 4 6 Taylor Townsend Taylor Townsend 3 6 7 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 6-6 → 6-7 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 0-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Karolina Muchova vs Dayana Yastremska



WTA Cincinnati Karolina Muchova Karolina Muchova 0 7 6 0 Dayana Yastremska • Dayana Yastremska 0 6 2 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dayana Yastremska 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Magda Linette / Peyton Stearns vs [8] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands (non prima ore: After Rest – 2:30pm)



WTA Cincinnati Magda Linette / Peyton Stearns Magda Linette / Peyton Stearns 3 6 10 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands [8] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands [8] 6 4 8 Vincitore: Linette / Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Magda Linette / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Magda Linette / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Magda Linette / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Magda Linette / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. [OSE] Leylah Fernandez / Yulia Putintseva vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi (non prima ore: After Rest – Court & Time TBA)



WTA Cincinnati Leylah Fernandez / Yulia Putintseva Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 7 3 10 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 6 6 4 Vincitore: Fernandez / Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 4-10 1-0 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabian Marozsan vs [Q] Corentin Moutet



ATP Cincinnati Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Corentin Moutet Corentin Moutet 4 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Marozsan 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Moutet 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 3-5 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Moutet 40-15 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Max Purcell vs Tomas Machac



ATP Cincinnati Max Purcell Max Purcell 6 7 Tomas Machac Tomas Machac 4 6 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 T. Machac 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 df 15-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

3. [7] Harri Heliovaara / Henry Patten vs [WC] Brandon Nakashima / William Woodall



ATP Cincinnati Harri Heliovaara / Henry Patten [7] Harri Heliovaara / Henry Patten [7] 6 6 Brandon Nakashima / William Woodall Brandon Nakashima / William Woodall 4 3 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima / Woodall 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Nakashima / Woodall 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 B. Nakashima / Woodall 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Nakashima / Woodall 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-0 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 B. Nakashima / Woodall 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Nakashima / Woodall 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 B. Nakashima / Woodall 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 B. Nakashima / Woodall 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Nakashima / Woodall 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Nakashima / Woodall 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Mackenzie McDonald / Alex Michelsen vs Holger Rune / Stefanos Tsitsipas



ATP Cincinnati Mackenzie McDonald / Alex Michelsen Mackenzie McDonald / Alex Michelsen 3 6 10 Holger Rune / Stefanos Tsitsipas Holger Rune / Stefanos Tsitsipas 6 3 5 Vincitore: McDonald / Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. McDonald / Michelsen 0-1 1-1 2-1 ace 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 df 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. McDonald / Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 H. Rune / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. McDonald / Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Rune / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. McDonald / Michelsen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 H. Rune / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. McDonald / Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 H. Rune / Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. McDonald / Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Rune / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. McDonald / Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 H. Rune / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 M. McDonald / Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 H. Rune / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. McDonald / Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Rune / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. McDonald / Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 H. Rune / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs [6] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Cincinnati Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 6 6 10 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 4 7 2 Vincitore: Melo / Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 M. Melo / Zverev 1-0 1-1 2-1 df 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-6 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 5-5 → 5-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 40-40 0-2 → 1-2 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Melo / Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Melo / Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Ivan Dodig / Jamie Murray



ATP Cincinnati Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 3 6 Ivan Dodig / Jamie Murray Ivan Dodig / Jamie Murray 6 7 Vincitore: Dodig / Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Dodig / Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Dodig / Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 I. Dodig / Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Khachanov / Rublev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 I. Dodig / Murray 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 I. Dodig / Murray 40-30 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [4] Sara Errani / Jasmine Paolini vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Sara Errani / Jasmine Paolini [4] Sara Errani / Jasmine Paolini [4] 4 6 10 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 6 1 6 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 1-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Harriet Dart / Ellen Perez vs Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya (non prima ore: After Rest – Court & Time TBA)



WTA Cincinnati Harriet Dart / Ellen Perez Harriet Dart / Ellen Perez 0 6 6 0 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya • Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 0 4 4 0 Vincitore: Dart / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Harriet Dart / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Xinyu Jiang / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Harriet Dart / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

5. Sebastian Korda / Ben Shelton vs Neal Skupski / Michael Venus (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [ALT] Moyuka Uchijima / Yafan Wang vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi (non prima ore: Followed By – Court TBA)