Musetti mostra carattere: Rimonta vincente contro Jarry a Cincinnati

Lorenzo Musetti ha superato un difficile ostacolo al primo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati, sconfiggendo il cileno Nicolas Jarry in una battaglia di tre set con il punteggio finale di 4-6, 7-6(5), 7-6(4) dopo 2 ore e 48 minuti di partita.

La partita ha avuto un inizio in salita per Musetti. Nel primo set, sul punteggio di 3 pari, l’italiano ha ceduto il servizio in modo inaspettato, commettendo due doppi falli consecutivi dal 15-30. Jarry ha approfittato di questo regalo, chiudendo il set per 6-4 senza particolari difficoltà.

Il secondo set ha visto entrambi i giocatori tenere saldamente i propri turni di servizio tranne che sul 4 a 5 quando il cileno ha annullato due palle set con la battuta a disposizione, portando la frazione al tiebreak. In questo momento cruciale, Musetti ha mostrato grande carattere: trovandosi sotto per 3-4, ha piazzato il mini-break decisivo, ribaltando le sorti del tiebreak e chiudendolo per 7 punti a 5.

Anche nel set decisivo, il servizio ha continuato a farla da padrone, conducendo inevitabilmente a un altro tiebreak. Qui, Musetti ha dato il meglio di sé, sfoggiando alcune giocate di alta qualità che lo hanno portato in vantaggio per 5-2. Con determinazione, l’azzurro ha mantenuto il controllo, chiudendo l’incontro per 7 punti a 4.

Questa vittoria dimostra ancora una volta il talento di Musetti, capace di superare un avvio difficile e imporsi in due tiebreak consecutivi contro un avversario ostico come Jarry.

Il cammino di Musetti a Cincinnati non si ferma qui. Al prossimo turno, l’italiano affronterà una sfida ancora più impegnativa contro l’americano Frances Tiafoe, in quello che si preannuncia come un incontro avvincente.

ATP Cincinnati Lorenzo Musetti [14] Lorenzo Musetti [14] 4 7 7 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 6 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 L. Musetti 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Jarry 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Musetti 🇨🇱 Jarry Punteggio servizio 302 308 Ace 9 13 Doppi falli 5 5 Percentuale prime di servizio 60% (62/104) 55% (57/103) Punti vinti con la prima 85% (53/62) 81% (46/57) Punti vinti con la seconda 62% (26/42) 70% (32/46) Palle break salvate 50% (1/2) 100% (2/2) Giochi di servizio giocati 17 17 Punteggio risposta 50 108 Punti vinti in risposta sulla prima 19% (11/57) 15% (9/62) Punti vinti in risposta sulla seconda 30% (14/46) 38% (16/42) Palle break convertite 0% (0/2) 50% (1/2) Giochi di risposta giocati 17 17 Punti vinti a rete 53% (9/17) 83% (30/36) Vincenti 27 42 Errori non forzati 16 14 Punti vinti al servizio 76% (79/104) 76% (78/103) Punti vinti in risposta 24% (25/103) 24% (25/104) Punti totali vinti 50% (104/207) 50% (103/207) Velocità massima servizio 212 km/h 224 km/h Velocità media prima di servizio 194 km/h 205 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 165 km/h





Marco Rossi