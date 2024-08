Darderi supera Tabilo: Vittoria convincente al Masters 1000 di Cincinnati. Ora sfida con Cobolli

Luciano Darderi inizia con il piede giusto la sua avventura al Masters 1000 di Cincinnati 2024. Sul cemento americano, l’azzurro ha superato brillantemente il primo turno, sconfiggendo il cileno Tabilo in due set con il punteggio di 6-3 7-6(5).

Nella calda mattinata di Cincinnati, Darderi ha mostrato un tennis solido e aggressivo, mettendo in difficoltà un Tabilo che, nonostante il recente periodo di buona forma, non è riuscito a esprimere il suo miglior gioco.

Fin dall’inizio del match, Darderi ha preso in mano le redini del gioco. Con un approccio aggressivo, l’italiano è riuscito a strappare subito il servizio a Tabilo, approfittando della poca precisione del cileno. Il resto del set è scivolato via senza particolari scossoni, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di battuta. Darderi, in particolare, ha impressionato con le sue alte percentuali di prime palle, utilizzando il servizio come arma principale per mettere in difficoltà l’avversario. Nonostante quattro palle break salvate, l’azzurro è riuscito a chiudere il primo parziale sul 6-3.

Il secondo set ha visto un Tabilo più combattivo, determinato a rientrare in partita. Tuttavia, gli errori hanno continuato a pesare sul suo gioco. Il momento di svolta sembrava arrivare nel sesto game, quando il cileno ha trovato la sua miglior versione, piazzando due ace e conquistando un importante break. La gioia è stata però di breve durata: nel game successivo, Darderi ha prontamente risposto con un contro-break, approfittando di un calo di tensione dell’avversario.

Da quel momento, l’equilibrio ha regnato sovrano, portando inevitabilmente le sorti del set al tie-break. Qui, Tabilo è partito forte, portandosi in vantaggio per ben due volte di un mini-break. Tuttavia, l’incapacità di capitalizzare questi vantaggi gli è costata cara. Darderi, mostrando grande freddezza, ha infilato tre punti consecutivi, ribaltando la situazione. Il colpo di grazia è arrivato con un doppio fallo di Tabilo, che ha regalato la vittoria all’azzurro per 7-6(5).

Con questa vittoria, Luciano Darderi si guadagna l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Ad attenderlo ci sarà un derby tutto italiano contro Flavio Cobolli, autore di una sorprendente impresa contro il più quotato Tommy Paul.

La prestazione di Darderi contro Tabilo ha mostrato un giocatore in crescita, capace di gestire la pressione nei momenti chiave e di sfruttare le debolezze dell’avversario. Se riuscirà a mantenere questo livello di gioco, il derby contro Cobolli promette scintille.