La stagione 3 di TopSpin 2K25 a tema US Open inizia questa settimana, con Caroline Garcia, la Laver Cup e molto altro ancora

Il Centre Court Pass 3 di American Express, che offre una serie di nuove ricompense e il titolo G.O.A.T. debuttano questo mese in MyCAREER

L’estate si riscalda in TopSpin 2K25 con la Stagione 3, disponibile questa settimana in concomitanza con gli US Open, che presenta la nuova professionista Caroline Garcia, giocabile gratuitamente, l’introduzione della Laver Cup in MyCAREER, il nuovo status G.O.A.T. (Miglior giocatore di sempre), il nuovo Centre Court Pass presentato da American Express e molto altro ancora. La Stagione 3 offre un’ampia varietà di esperienze e ricompense per portare avanti la sfida!

TopSpin 2K25 continua a seguire il calendario del tennis reale e punta i riflettori sui tornei più importanti di ogni stagione. Per la Stagione 3, l’attenzione si concentra sugli US Open, il torneo del Grande Slam® che si svolge sugli iconici campi blu dell’Arthur Ashe Stadium e del Flushing Meadows-Corona Park nel Queens, New York. In questa Stagione i giocatori potranno affrontare sfide a tema US Open nella modalità World Tour e guadagnare ricompense a tema.

Caroline Garcia, che entra a far parte del roster di TopSpin 2K25, è una tennista francese di alto livello nota per il suo forte servizio e per i notevoli successi ottenuti nei tornei del Grande Slam®. Con l’uscita della Stagione 3, Garcia sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori nelle modalità Tour 2K e Esibizione.

La Stagione 3 introduce in TopSpin 2K25 anche la Laver Cup, che farà incontrare il Team Europe con il Team World. Una volta raggiunto lo status di “Giovane Promessa” in MyCAREER, per i giocatori la Laver Cup diverrà un evento giocabile durante il Men’s Tour di MyCAREER nel mese di settembre. I giocatori giocheranno all’interno della loro squadra per più giorni, scendendo in campo con il MyPLAYER o come professionisti. Il Team Europe sarà composto da giocatori del calibro di Sinner e Alcaraz, mentre Il Team World avrà atleti come Tiafoe e Shelton, gli slot liberi saranno occupati da tennisti preimpostati con il MyPLAYER. La competizione vedrà sfidarsi i giocatori in quattro incontri giornalieri, tre singoli e uno doppio, e in caso di parità terminerà con un incontro decisivo di spareggio in doppio durante il terzo giorno. Le vittorie di ogni giorno sono calcolate con il progressivo incremento dei punti, che aumentano da 1 a 3 in base alla giornata, la prima squadra che raggiunge i 13 punti, si assicura il prestigioso trofeo della Laver Cup.

Per i giocatori che hanno raggiunto lo status di Leggenda e pensano di aver imparato a padroneggiare MyCAREER, la Stagione 3 introduce lo status G.O.A.T., che si sblocca solo dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi precedenti. Lo status G.O.A.T. è dinamico, i giocatori dovranno vincere nuove sfide, raggiungere obiettivi e traguardi intermedi di ogni stagione per mantenere il loro status G.O.A.T. A differenza degli altri status, che in genere si ottengono raggiungendo 3-5 obiettivi, lo status G.O.A.T. si posiziona a un livello più alto con obiettivi multipli da raggiungere, che si articolano in più livelli: Bronzo, Argento, Oro e Platino. Man mano che i giocatori avanzano di livello, sbloccano ricompense diverse in base al Tour, maschile o femminile, offrendo incentivi e sfide uniche, adatte al percorso di ciascun giocatore.

Ogni versione del TopSpin 2K25 Centre Court Pass prevede 50 livelli di ricompensa, tra i quali 13 con ricompense gratuite. Nel Centre Court Pass della Stagione 3, introdotto da American Express, sono disponibili 42 ricompense gratuite e 106 ricompense premium, tra cui oggetti cosmetici e accessori a tema American Express che vanno da racchette e braccialetti a pantaloncini, gonne e giacche. Ai livelli gratuiti 5 e 50 sono disponibili anche versioni alternative di Steffi Graf che rappresentano i suoi outfit degli Australian Open 1997 e di Wimbledon 1991. Inoltre, le ricompense Premium Centre Court Pass includono il completo di Naomi Osaka per gli US Open 2020 al livello 30 e il completo di Taylor Fritz per gli US Open 2024 al livello 50, che offrono look alternativi per i professionisti giocabili. Nel negozio stagionale dei professionisti saranno disponibili anche una serie di nuovi oggetti, oltre a nuove animazioni, stili personalizzati e outfit.

TopSpin 2K25 Standard Edition, Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam® Edition sono già disponibili.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato PEGI 3+. Per maggiori informazioni su TopSpin 2K25, visitate il sito https://topspin.2k.com/, seguite TopSpin 2K su TikTok, Instagram, X, YouTube, e Facebook per le ultime news.

Hangar 13 è uno studio 2K. 2K è un’etichetta editoriale di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

