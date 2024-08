Sinner è arrivato a Cincinnati (video)

“Il n.1 del mondo è arrivato!”. Così il Masters 1000 di Cincinnati annuncia lo sbarco di Jannik Sinner presso la sede dello storico torneo nordamericano, giunto all’edizione n.125. In una breve clip video pubblicata su X, ecco l’azzurro intento a firmare autografi ai tantissimi appassionati presenti all’evento.

Per Sinner è la decima settimana da n.1 ATP e proverà a migliorare il suo rendimento nell’evento dell’Ohio, nel quale non ha mai raggiunto buoni risultati. Nelle tre precedenti presenze al 1000 di “Cincy”, Jannik come miglior risultato vanta il terzo turno nel 2022, battuto da Auger-Aliassime in tre set. Nel 2020 non passò le qualificazioni, superato da Salvatore Caruso (curiosità: è stato l’ultimo match perso da Sinner contro un connazionale), nel 2021 fu stoppato al secondo turno dal servizio super di John Isner al termine di una dura battaglia, mentre lo scorso anno dopo aver vinto a Toronto perse all’esordio (secondo turno) contro Dusan Lajovic.

Sarà un torneo importante per Sinner anche in ottica n.1 in classifica. Infatti l’azzurro è attualmente davanti a Carlos Alcaraz nel Live ranking di 1410 punti (lo spagnolo scarta i 600 punti della finale 2023 persa contro Djokovic), quindi ottenere un buon risultato prima di US Open può aiutarlo in modo decisivo a restare in vetta alla classifica anche dopo il quarto Slam stagionale. A New York Jannik ha una cambiale di 180 punti, gli ottavi (sconfitto da Zverev), mentre Alcaraz ha ben 720 punti in scadenza, ottenuti con la semifinale (battuto da Medvedev).

Ma ancor più importante dei punti in classifica è la condizione fisica e forma di Jannik, lontana dal suo meglio a Montreal dopo lo stop subito a fine luglio per la brutta tonsillite che gli è anche costata la partecipazione al torneo Olimpico. Sinner ha affermato in Canada che “in 5 giorni non potrò fare miracoli”, ma si spera che buone sessioni di allenamento e qualche match competitivo possa portargli, oltre a qualche punto, sensazioni positive e una condizione migliore in vista di US Open. Tutti ci auguriamo che le sue parole dopo la sconfitta in Canada siano la realtà: solo stanchezza, nessun problema fisico. I massaggi all’anca destra da lui effettuati durante alcuni cambi di campo nell’incontro perso a Montreal contro Rublev hanno fatto venire un mal di testa lancinante a tutti i suoi sostenitori…

Marco Mazzoni