Zverev stella del Rio Open nel 2025. Giocherà anche a Buenos Aires

Sarà il debutto per il tedesco in Brasile

“Ciao fan brasiliani, sono super emozionato di tornare a Rio”. Così Alexander Zverev nella breve clip video diffusa dal Rio Open (ATP 500) per annunciare una stella dell’edizione 2025 del torneo. “È un posto speciale, uno dei paesi più belli del mondo, non vedo l’ora di ritrovarvi sul campo”. Dal 15 al 23 febbraio 2025 il tedesco, attualmente n.4 al mondo, sarà tra i protagonisti al Jockey Club dell’affascinante città brasiliana.

ALEXANDER ZVEREV NO RIO OPEN 2025! 🔥 Vocês sabem que a gente só trabalha com novidades por aqui, né? 😉 E para a 11ª edição não poderia ser diferente: Alexander Zverev está confirmadíssimo para estrear nas nossas quadras no ano que vem! See you soon, @AlexZverev 🇧🇷 pic.twitter.com/TmPdGEbJId — Rio Open (@RioOpenOficial) August 12, 2024

Sasha debutterà in America Latina dopo gli Australian Open. È un cambio di programmazione importante Zverev: di solito il tedesco dopo il primo Slam dell’anno era solito giocare uno o più eventi indoor in Europa (Rotterdam, magari Marsiglia o Montpellier) e poi volare in America per Acapulco e quindi Indian Wells. Il prossimo anno invece passerà dai campi in cemento Outdoor australiani alla terra battuta in latinoamerica. Il n.4 del mondo quest’anno ha disputato la finale a Roland Garros, a conferma di come rosso possa esprimere il suo miglior tennis (ha vinto anche i Masters 1000 di Madrid e due edizioni a Roma).

Zverev sarà il ritorno a Rio de Janeiro dopo l’incontro di Coppa Davis del febbraio 2022, dove sconfisse sia Monteiro che Seyboth Wild. Sebastian Baez è stato il campione 2024 a Rio, edizione alla quale era presente anche Carlos Alcaraz, costretto al ritiro dopo una manciata di punti nel suo match d’esodio. Al momento non sappiamo se lo spagnolo tornerà in Brasile anche il prossimo anno.

Dopo poco è arrivato l’annuncio anche dell’ATP 250 di Buenos Aires: Zverev giocherà anche nella capitale argentina, in una leg sudamericana che poi lo porterà ad Acapulco. Questo l’annuncio e breve video del torneo albiceleste:

È un segnale interessante: uno dei migliori tennisti andrà in America Latina, area forte di una grande passione e tradizione tennistica ma privata di una settimana di tornei dall’anno prossimo.

Mario Cecchi