Arnaldi si arrende a Rublev: sfuma il sogno della finale a Montreal (sintesi video)

Matteo Arnaldi vede infrangersi il suo sogno di raggiungere la finale del Masters 1000 di Montreal. Il tennista ligure è stato fermato in semifinale dal russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-2. Nonostante la sconfitta, il percorso di Arnaldi in Canada si chiude con un bilancio decisamente positivo.

Rublev, in un momento di forma straordinario, ha confermato il suo ottimo stato di gioco raggiungendo la 26ª finale nel circuito ATP, la sesta in un Masters 1000. Con questo risultato, il moscovita diventa il primo giocatore nel 2024 a centrare due finali nei tornei della categoria più prestigiosa dopo gli Slam.

Per Arnaldi, tuttavia, non mancano i motivi per sorridere. Grazie a questa splendida cavalcata canadese, il giovane italiano entrerà per la prima volta in top-30 nel ranking ATP, andando ad arricchire la già nutrita pattuglia azzurra guidata da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un traguardo che certifica la crescita costante del tennis italiano a livello mondiale.

Nel primo set Rublev ha mostrato la sua superiorità, imponendosi per 6-4 su Arnaldi.

Il momento chiave della frazione è arrivato presto, precisamente nel terzo gioco. Rublev, sfruttando il suo potente dritto, ha messo sotto pressione l’italiano, chiudendo poi il punto con una precisa volée. Questo gli ha permesso di piazzare il break decisivo, prendendo il comando delle operazioni.

Una volta ottenuto il vantaggio, il tennista russo ha gestito il set con grande autorità, non concedendo praticamente nulla nei suoi turni di servizio. La solidità al servizio di Rublev è stata evidente per tutta la durata del parziale, permettendogli di mantenere il vantaggio acquisito senza particolari affanni e senza concedere palle break.

Sul punteggio di 5-4 in suo favore, Rublev si è presentato alla battuta per chiudere il set. Anche in questo frangente, il russo ha dimostrato freddezza e determinazione, tenendo il servizio a 30 e conquistando la frazione per 6 a 4 con Matteo che ha commesso qualche errore di troppo anche in quest’ultimo frangente del parziale.

Il secondo set è stato caratterizzato da un’interruzione per pioggia di 90 minuti. Alla ripresa, Arnaldi ha avuto la sua prima e unica palla break dell’incontro, prontamente annullata da un ace del russo. Questo momento si è rivelato cruciale: l’italiano ha accusato il colpo a livello mentale, cedendo il servizio nei due turni successivi e permettendo a Rublev di chiudere l’incontro sul 6-2.

Rublev, che con questo risultato salirà al numero 6 del ranking mondiale, si prepara ora ad affrontare in finale l’australiano Alexei Popyrin, sorprendente vincitore contro Hubert Hurkacz e Sebastian Korda.

ATP Montreal Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 2 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇷🇺 Rublev 🇮🇹 Arnaldi Punteggio servizio 307 233 Ace 4 2 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 65% (34/52) 49% (26/53) Punti vinti con la prima 79% (27/34) 65% (17/26) Punti vinti con la seconda 61% (11/18) 52% (14/27) Palle break salvate 100% (1/1) 0% (0/3) Giochi di servizio giocati 9 9 Punteggio risposta 216 59 Punti vinti in risposta sulla prima 35% (9/26) 21% (7/34) Punti vinti in risposta sulla seconda 48% (13/27) 39% (7/18) Palle break convertite 100% (3/3) 0% (0/1) Giochi di risposta giocati 9 9 Punti vinti a rete 82% (14/17) 100% (5/5) Vincenti 17 10 Errori non forzati 10 13 Punti vinti al servizio 73% (38/52) 58% (31/53) Punti vinti in risposta 42% (22/53) 27% (14/52) Punti totali vinti 57% (60/105) 43% (45/105) Velocità massima servizio 210 km/h 197 km/h Velocità media prima di servizio 196 km/h 177 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 148 km/h





Marco Rossi