Berrettini e Alcaraz si allenano insieme a Cincinnati (video)

Il Cincinnati Open sta per scattare, i tennisti sono già arrivati in Ohio per prendere confidenza con le condizioni del secondo Masters 1000 in Nord America, importante tappa in preparazione a US Open e torneo con una lunghissima storia (sarà l’edizione n.125). Il torneo ha rilasciato una breve clip video nella quale Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz si allenano insieme. La ripotiamo con piacere, un estratto di un allenamento in allegria.

Alcaraz torna in campo dopo la cocente delusione della finale di Parigi 2024 persa contro un irriducibile Djokovic. Difende la finale, persa lo scorso anno ancora contro il campione serbo. Per Berrettini invece è lo sbarco in America dopo la notevole leg sulla terra battuta sulle Alpi in Europa, dove il romano ha riportato una fantastica doppietta a Gstaad e Kitzbuhel, risultati che insieme a quello di Marrakech hanno portato a 3 i tornei vinti in stagione e 10 in totale.

Adesso arriva il cemento americano, dove Matteo trovò il primo grandissimo acuto in carriera con la semifinale a US Open. Curiosamente l’azzurro non ha ancora mai vinto un torneo sui campi in duro. Tornato al n.41 del ranking mondiale, Berrettini è atteso da un esordio a Cincinnati per niente comodo contro Holger Rune. Sicuramente insieme ad Alcaraz avrà avuto modo di testare la sua condizione in vista di questo importante torneo.

Mario Cecchi