Masters e WTA 1000 Cincinnati: I Tabelloni di Qualificazione con il programma di oggi. Quattro azzurri al via

Masters 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione – hard

WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione – hard

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Dusan Lajovic vs [WC] Brandon Holt

2. [5] Elina Avanesyan vs [WC] Lauren Davis

3. [WC] Mackenzie McDonald vs [12] Sumit Nagal

4. [4] Katie Volynets vs Tamara Korpatsch

5. Chloe Paquet vs [12] Taylor Townsend (non prima ore: 23:00)

P&G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Magdalena Frech vs Hailey Baptiste

2. [5] Alex Michelsen vs Zizou Bergs

3. [WC] Naomi Osaka vs [11] Anna Blinkova

4. [1] Nuno Borges vs [WC] J.J. Wolf

Holcim Stadium 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Zachary Svajda vs [9] Facundo Diaz Acosta

2. [6] Lorenzo Sonego vs Borna Coric

3. [6] Cristina Bucsa vs [WC] Robin Montgomery

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs [14] Jessica Bouzas Maneiro

2. [3] Lulu Sun vs Shelby Rogers

3. vs (16) Martina Trevisan

3. Sara Errani vs [13] Yafan Wang

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Altmaier vs [11] Corentin Moutet

2. [Alt] Arthur Cazaux vs [13] Roberto Bautista Agut

3. [2] Pedro Martinez vs Aleksandar Kovacevic

4. Aleksandar Vukic vs [10] Jakub Mensik

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Xiyu Wang vs Aliaksandra Sasnovich

2. [WC] Marina Stakusic vs [9] Lucia Bronzetti

3. Jaume Munar vs [8/Alt] Hugo Gaston

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Alexander Shevchenko vs Marton Fucsovics

2. [3] Yoshihito Nishioka vs [Alt] Taro Daniel

3. [8] Moyuka Uchijima vs Ashlyn Krueger

4. [7] Clara Tauson vs Erika Andreeva

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernarda Pera vs [10] Varvara Gracheva

2. Kamilla Rakhimova vs [15] Harriet Dart

3. James Duckworth vs [14] Rinky Hijikata