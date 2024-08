Masters 1000 Montreal: Sinner out contro Rublev, preoccupa un problema all’anca. Arnaldi batte Nishikori, è in semifinale (Video)

Sarà best ranking per Arnaldi dopo il torneo

Nottata agrodolce per i colori italiani al Masters 1000 di Montreal. Matteo Arnaldi batte Kei Nishikori e si qualifica per la prima volta per una semifinale in un evento “mille”, mentre c’è delusione e preoccupazione per Jannik Sinner, battuto in tre set da Andrey Rublev ma soprattutto con evidenti problemi all’anca nel corso del terzo set.

Il n.1 del mondo azzurro dopo aver regolato Tabilo nel primo set, ha ceduto per 6-3 1-6 6-2 a Rublev in meno di due ore di gioco a Rublev, n.8 ATP. Jannik è parso non sicuro nei movimenti fin dalle battute iniziali, dando evidenti segnali di problemi all’anca destra, quella già infortunata nel corso della stagione su terra battuta, soprattutto nel terzo set, quando si è più volte massaggiato in quella zona del corpo ai cambi di campo e mostrando segnali di fastidio al termine di alcuni palleggi molto intensi. Cahill è stato intercettato dai microfoni del campo, consigliando a Jannik di chiamare il trainer se lo necessitava. In realtà non l’ha fatto, ma nel terzo set il match è dominato da Rublev contro un Sinner molto incerto.

L’incontro è stato disturbato dalla pioggia, grave problema in quest’edizione del torneo canadese. La partita è iniziata con un’ora di ritardo e il primo set è stato condotto da un ottimo Rublev, molto consistente da fondo campo e capace di tenere in mano l’iniziativa. Tra una sosta e l’altra, il russo si è aggiudicato il parziale per 6-3 sfruttando un unico break nel quarto game (1-3). Sinner ha avuto due chance per il contro break nel game successivo, ma non è riuscito a trasformarle e quindi ha nuovamente sofferto al servizio, scivolando sotto 30-40 (anche un doppio fallo) e salvando complessivamente due palle break, fino al 6-3 conclusivo.

Dopo una pausa di oltre 30 minuti per un acquazzone, Sinner è tornato in campo più centrato e veloce. La sua palla ha ritrovato pesantezza e profondità, ha preso in mano il controllo del campo e del tempo di gioco, dominando Rublev con un eloquente 6-1 (break nel quarto e sesto game). Più sicuro anche negli spostamenti, non ha concesso palle break ed ha impattato il conto dei set.

Purtroppo la partita è girata malissimo nel terzo e decisivo set. Sinner non ha sfruttato ben 5 palle break in un game fiume in apertura, finendo poi per subire il break in un game giocato male, con errori mostrando il fastidio all’anca. Rublev ha consolidato il vantaggio volando 3-0, quindi il set è proseguito sui turni di battuta fino al 5-2, dove Sinner ha è crollato sotto 0-40 al servizio, sconfitto al terzo match point. Amarezza per la sconfitta inattesa, nonostante la forza di Rublev, ma soprattutto per il problema all’anca, a tre settimane dall’avvio di US Open.

[1] Jannik Sinner vs [5] Andrey Rublev



ATP Montreal Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 3 6 2 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 1 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Sinner 🇷🇺 Rublev Punteggio servizio 254 266 Ace 10 4 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 59% (43/73) 62% (49/79) Punti vinti con la prima 74% (32/43) 73% (36/49) Punti vinti con la seconda 43% (13/30) 47% (14/30) Palle break salvate 57% (4/7) 83% (10/12) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 113 150 Punti vinti in risposta sulla prima 27% (13/49) 26% (11/43) Punti vinti in risposta sulla seconda 53% (16/30) 57% (17/30) Palle break convertite 17% (2/12) 43% (3/7) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 86% (6/7) 79% (11/14) Vincenti 25 21 Errori non forzati 16 13 Punti vinti al servizio 62% (45/73) 63% (50/79) Punti vinti in risposta 37% (29/79) 38% (28/73) Punti totali vinti 49% (74/152) 51% (78/152) Velocità massima servizio 212 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 198 km/h 194 km/h Velocità media seconda di servizio 146 km/h 147 km/h

Molto bene invece Matteo Arnaldi, autore di una gran prestazione e vittoria contro Kei Nishikori, battuto in due set (6-4 7-5 lo score) e quindi qualificato per la prima volta in carriera in una semifinale Masters 1000, dove oggi sfiderà proprio Rublev, autore dell’eliminazione di Sinner. Il 23enne di Sanremo è stato velocissimo in campo, bravo a ribaltare il tennis geometrico del nipponico – tornato in buone condizioni dopo un lunghissimo stop – con recuperi fantastici, allunghi totali e quei contrattacchi che lo rendono un tennista davvero difficile da superare. Matteo è trovato piuttosto bene impattando la palla rapida ma con poca rotazione dell’avversario, riuscendo a ribaltare a suo favore tanti scambi nei quali era finito a rincorrere. Un successo meritato e importantissimo, che lo porta nel live ranking ad infingere la barriera della top30 (n.29).

La partita si svolge principalmente sulla diagonale di rovescio, quella dove il giapponese ha un ottimo controllo, ma anche quella preferita da Arnaldi per sicurezza di gioco. Combattuta la fase centrale del primo set, con Kei che salva a prima palla break nel quarto game, e quindi Matteo che subisce il break alla seconda chance, scivolando indietro 3-2. Ottima la sua reazione, mette in turbo il campo e si riprende subito lo svantaggio, bloccando il rivale in scambi estenuanti che mettono in evidenza la sua miglior condizione fisica generale. Contro break e 3 pari. Arnaldi è bravo a portare 5-4 (nonostante un doppio fallo) e quindi strappare il break decisivo nel decimo game, la zampata che chiude il set 6-4.

La battaglia si fa ancor più intensa all’avvio del secondo set. Gli scambi sono terrificanti per intensità, la palla corre tanto negli angoli e Arnaldi è bravissimo a salvare due palle break servendo per primo, quindi a strappare il break per l’allungo nel secondo, alla seconda chance (2-0). Il ligure salva in qualche modo, con grande velocità, una chance del contro break al nipponico e vola avanti 3-0, ma incappa in pessimo turno di servizio (anche un po’ stanco per le tante corse) nel quinto game, perso a zero, per il 3-2. Nishikori lotta come un leone e salva ben 3 chance ad Arnaldi, impattando lo score sul 3 pari, ma è Arnaldi a controllare maggiormente il gioco ormai, più fresco e determinato. Il match si decide al rush finale: sul 6-5 Matteo piazza il break ai vantaggi che chiude l’incontro e gli regala la prima, meritata, semifinale M1000.

Matteo Arnaldi vs [PR] Kei Nishikori



ATP Montreal Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 7 Kei Nishikori Kei Nishikori 4 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 K. Nishikori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Arnaldi 🇯🇵 Nishikori Punteggio servizio 249 243 Ace 5 0 Doppi falli 5 1 Percentuale prime di servizio 48% (35/73) 68% (52/76) Punti vinti con la prima 74% (26/35) 58% (30/52) Punti vinti con la seconda 45% (17/38) 54% (13/24) Palle break salvate 67% (4/6) 56% (5/9) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 169 132 Punti vinti in risposta sulla prima 42% (22/52) 26% (9/35) Punti vinti in risposta sulla seconda 46% (11/24) 55% (21/38) Palle break convertite 44% (4/9) 33% (2/6) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 58% (7/12) 73% (22/30) Vincenti 22 16 Errori non forzati 15 19 Punti vinti al servizio 59% (43/73) 57% (43/76) Punti vinti in risposta 43% (33/76) 41% (30/73) Punti totali vinti 51% (76/149) 49% (73/149) Velocità massima servizio 202 km/h 186 km/h Velocità media prima di servizio 177 km/h 167 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 139 km/h

Marco Mazzoni