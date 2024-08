Challenger Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel md e uno nelle quali

Challenger Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Principale – hard

(1) Kopriva, Vit vs (WC) Pawelski, Martyn

Broom, Charles vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Paire, Benoit vs (5) Skatov, Timofey

(3) Kasnikowski, Maks vs Geerts, Michael

(PR) van Rijthoven, Tim vs Guinard, Manuel

(Alt) Gautier, Alexis vs Ursu, Vadym

Naw, Hazem vs (7) De Loore, Joris

(6) Huesler, Marc-Andrea vs Kachmazov, Alibek

Qualifier vs Qualifier

Lajal, Mark vs Oradini, Giovanni

Ramanathan, Ramkumar vs (4) Stricker, Dominic

(8) Escoffier, Antoine vs Bertrand, Robin

Vallejo, Adolfo Daniel vs (WC) Kamrowski, Marcel

(WC) Zuk, Kacper vs Barroso Campos, Alberto

Qualifier vs (2) Holmgren, August

(1) Jasika, Omarvs (Alt) Drzewiecki, KarolZhu, Michaelvs (11) Peliwo, Filip

(2) Berankis, Ricardas vs Pujol Navarro, Bruno

(WC) Lechno-Wasiutynski, Fryderyk vs (7) Lokoli, Laurent

(3) Glinka, Daniil vs (WC) Bojarski, Alan

Miletich, Iannis vs (12/Alt) Statham, Rubin

(4) Pokorny, Lukas vs Tamm, Kristjan

(Alt) Lock, Courtney John vs (10) Gombos, Norbert

(5) Ilkel, Cem vs Ambarzumjan, Edison

(WC) Mintz, Zachary vs (8) Bakshi, Aleksandre

(6) Oetzbach, Adrian vs Weightman, Oscar

(WC) Plenkiewicz, Hubert Jakub vs (9) Cukierman, Daniel

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Omar Jasika vs [Alt] Karol Drzewiecki

2. [WC] Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs [7] Laurent Lokoli

3. [WC] Hubert Jakub Plenkiewicz vs [9] Daniel Cukierman

4. [WC] Zachary Mintz vs [8] Aleksandre Bakshi

Court 13 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Courtney John Lock vs [10] Norbert Gombos

2. [4] Lukas Pokorny vs Kristjan Tamm

3. [5] Cem Ilkel vs Edison Ambarzumjan

4. [6] Adrian Oetzbach vs Oscar Weightman

Court 12 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Michael Zhu vs [11] Filip Peliwo

2. [2] Ricardas Berankis vs Bruno Pujol Navarro

3. [3] Daniil Glinka vs [WC] Alan Bojarski

4. Iannis Miletich vs [12/Alt] Rubin Statham (non prima ore: 16:00)