Challenger Cary: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e due nelle quali

Challenger Cary – Tabellone Principale – hard

(1) Safiullin, Roman vs Qualifier

Atmane, Terence vs Ajdukovic, Duje

(WC) Shick, Braden vs Eubanks, Christopher

Fonseca, Joao vs (6) Harris, Billy

(4) Goffin, David vs (Alt) Moreno De Alboran, Nicolas

Ritschard, Alexander vs Quinn, Ethan

Qualifier vs Qualifier

Virtanen, Otto vs (8) Mayot, Harold

(5) Karatsev, Aslan vs Passaro, Francesco

(WC) Williams, Cooper vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs Qualifier

(SE) Basavareddy, Nishesh vs (3) Walton, Adam

(7) Van Assche, Luca vs Bonzi, Benjamin

(SE) Wong, Coleman vs Qualifier

(Alt) Medjedovic, Hamad vs Riedi, Leandro

(WC) Boyer, Tristan vs (2) Muller, Alexandre

vs Ymer, EliasZhukayev, Beibitvs (11/Alt) Gomez, Federico Agustin

(2) Diallo, Gabriel vs (WC) Spizzirri, Eliot

(Alt) Polmans, Marc vs (9) Mochizuki, Shintaro

(3) Albot, Radu vs Gojo, Borna

Alternate vs (12) Grenier, Hugo

(4) Nava, Emilio vs (WC) Schoen, Patrick

(WC) King, Kevin vs (7) Blanchet, Ugo

(5) Gigante, Matteo vs (WC) Zapp, Logan

Schoolkate, Tristan vs (10) Kypson, Patrick

(6) Pouille, Lucas vs Royer, Valentin

Bolt, Alex vs (8) Hong, Seongchan

Court 15 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Mattia Bellucci vs Elias Ymer

2. [4] Emilio Nava vs [WC] Patrick Schoen

3. [5] Matteo Gigante vs [WC] Logan Zapp

Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00)

1. Alex Bolt vs [8] Seongchan Hong

2. Alternate vs [12] Hugo Grenier

3. [2] Gabriel Diallo vs [WC] Eliot Spizzirri (non prima ore: 20:00)

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00)

1. Beibit Zhukayev vs [11/Alt] Federico Agustin Gomez

2. [3] Radu Albot vs Borna Gojo

3. [Alt] Marc Polmans vs [9] Shintaro Mochizuki