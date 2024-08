Tensione nel team Tsitsipas. Stefanos dopo la sconfitta a Montreal: “Merito un allenatore che mi ascolti”

Acque agitate in casa Tsitsipas. Non è una novità in assoluto, visto che il team del greco nell’ultimo anno ha attraversato più di un cambio di rotta con alti e bassi importanti, ma stavolta la situazione vissuta a Montreal sembra piuttosto seria e potrebbe portare a drastiche decisioni, come l’allentamento definitivo di papà Apostolos come coach di Stefanos. Il tre volte campione a Monte Carlo ha perso una brutta partita d’esordio contro il ritrovato Kei Nishikori, mostrando un tennis a dir poco spuntato, poco veloce e passivo. Il linguaggio del corpo di Tsitsipas è stato estremamente negativo per tutto l’incontro, con qualche lamentela verso il suo angolo; ma la situazione è deflagrata nel post partita, dove Stefanos ha parlato a ruota libera attaccando senza mezzi termini il suo coach – papà Apostolos – accusandolo di aver gestito malissimo l’avvicinamento al torneo, imponendogli un cambio di corde che lui non voleva effettuare, e rimproverando così il padre di non essere un allenatore adeguato alle proprie necessità.

“Ho avuto sensazioni orribili per tutto il match” tuona Stefanos. “Sentivo come se la mia palla fosse… morta. La mia palla non era abbastanza pesante per fare la differenza, quando spingevo con il diritto non andava da nessuna parte. Quindi è una sconfitta deludente”. La cosa è legata al cambio di corde sperimentato da qualche giorno. “Sono quattro o cinque giorni che mi lamento di questo con il mio allenatore” continua Stefanos. “Per questo ho discusso con lui durante la partita, non sono abituato a cose del genere. Un Masters 1000 è per me un torneo molto importante: ho bisogno e merito un allenatore che mi ascolti e sia attento ai miei feedback da giocatore. Mio padre non è stato molto intelligente nel gestire queste situazioni, e non è la prima volta che gli è successo. Sono molto deluso da lui“.

“Al momento non so se dovrei prendere in considerazione l’idea di apportare qualche modifica, ma sono molto deluso. La cosa più importante per un giocatore è ricevere informazioni corrette e concise dal suo allenatore. L’allenatore non è quello che usa la racchetta, il giocatore è quello che cerca di eseguire un piano partita. È un lavoro collaborativo in cui entrambi devono contribuire, deve esserci uno scambio reciproco se voglio sviluppare il mio tennis. Non voglio restare fermo in questo senso” conclude Stefanos.

Parole al veleno, mai così dirette contro la gestione di papà, e l’ultima frase è quella probabilmente più significativa, ‘non voglio restare fermo in questo senso’. È dall’anno scorso che rileviamo come il tennis di Stefanos si sia come arenato, meno efficace, veloce e incisivo, e soprattutto tatticamente confuso. In passato Stef non ha mai affermato così chiaramente a problemi di gestione che invece erano lampanti. Il toubillon di cambiamenti e ripensamenti nel suo team (un breve periodo con Enqvist, poi Philippoussis con papà, poi via l’australiano, poi via papà e ritorno solo con Mark, quindi di nuovo via il due volte finalista Slam e ritorno del padre come unico allenatore, insieme alla presenza un po’ ingombrante della madre…, e poi pure l’addio del preparatore fisico che sparò a zero sulla mentalità di Stefanos dopo l’addio) indica chiaramente un caos non ha fatto altro che far crollare al ribasso il gioco e le azioni del greco. Qualche bella partita, l’importante vittoria a Monte Carlos quest’anno, ma in generale Stefanos è lontanissimo da quel tennista che teoricamente lottava per diventare n.1 del mondo, appena dietro a Djokovic e Alcaraz.

Probabilmente è un lavoro difficile se non impossibile per qualsiasi coach dare una svolta netta al punto debole di Tsitsipas, rovescio in scambio e continuità della risposta; ma con lavoro mirato e una tattica di gioco più lineare ed efficace il suo tennis potrebbe tornare a decollare. In questo l’intervista rilasciata da Philippoussis appena iniziò la loro collaborazione era molto interessante. Per l’australiano Stefanos doveva semplicemente attuare una tattica “Edberg”: coprire una debolezza – nel suo caso il lato sinistro – attaccando prima possibile, in modo che l’avversario non avesse tempo di pungerlo sul quel lato; rafforzare la battuta in modo da poter giocare più rilassato e libero da tensioni i game in risposta, anche questi affrontati con tattica arrembante per non cadere troppo in scambi di ritmo. Nei primi mesi del loro lavoro assieme qualcosa di interessante s’era visto: Stefanos è un grande atleta, ha una buona mano e sotto rete riesce a toccare bene la palla. La strada sembrava interessante, non per trasformarlo in vero serve and volley, ma per crollare il meno possibile sotto gli attacchi dei tanti colpitori di potenza che lo bloccavano a sinistra. Papà Apostolos si è messo di traverso, vede il tennis del figlio in modo diverso e dopo poco sono nate discussioni che hanno arenato il gioco di Tsitsipas in un limbo grigio e perdente, trasformandolo in un tennista caotico, spuntato, indeciso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: fuori dalla top10, poche vittorie di prestigio e solo sulla terra battuta, dove ha più tempo per gestire le difficoltà sul lato del rovescio.

La cocente delusione patita a Montreal ed esternata con inusuale virulenza verbale e schiettezza potrebbe scatenare un’altra rivoluzione, magari l’allontanamento definitivo del padre e l’arrivo di un nuovo coach. È presto per valutare quel che accadrà, ma un piccolo consiglio al buon Stefanos proviamo a darlo: c’è Ivan Ljubicic in bilico come collaboratore della FFT dopo il pessimo risultato dei blue alle Olimpiadi. In passato al termine di un’intervista video in Svizzera, hanno chiesto a Federer quanto la visione del croato l’abbia aiutato a rilanciarsi nel 2016. Roger non rispose nemmeno, un sorriso luminoso valse più di mille parole…

Marco Mazzoni