Allarme pioggia per Montreal: la tempesta tropicale Debby è arrivata sul Quebec (con il programma di oggi)

La pioggia di stanotte che ha interrotto gli incontri al Masters 1000 di Montreal potrebbe essere l’assaggio di giornate molto difficili. Secondo quanto riportano le previsioni meteo sul Quebec, le prossime ore saranno segnate dal passaggio della tempesta tropicale Debby, che porterà una quantità d’acqua considerevole sull’area, inclusa la città di Montreal. Il sistema di previsioni meteo della regione prevede che nella giornata di venerdì cadranno sulla regione dai 60 agli 80 millimetri di pioggia, e in alcune regioni a nord del fiume San Lorenzo potrebbero arrivare fino a 100 mm.

Per il quotidiano “Montreal Gazette” la giornata più critica sarà quella di venerdì, con rischi di forti temporale alla mattina. La pioggia continuerà poi nell’arco della giornata – possibile qualche breve spiraglio nel pomeriggio – riprendendo alla sera. Le previsioni sono migliori per sabato, quando è previsto un netto miglioramento. Anche domenica è alto il rischio di temporali che potrebbero guastare il gioco all’Open del Canada.

Ricordiamo che l’impianto dove si disputa il torneo canadese non è attrezzato in caso di pioggia con coperture dei campi. Il programma di venerdì a Montreal è molto inteso, con il recupero dei match non terminati ieri notte e tre italiani in programma: Sinner vs. Tabilo, Cobolli vs. Rinderknech (e in caso di vittoria un secondo match per Flavio contro il vincente di Hurkacz – Kokkinakis), Arnaldi vs. Davidovich Fokina, e il doppio Sinner – Draper vs. Nys – Zielinski. In programma anche l’atteso match tra Rune e Zverev e il derby a stelle e strisce Korda – Fritz. Ma si giocherà?

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [4] Hubert Hurkacz

2. Nuno Borges vs [PR] Kei Nishikori

3. [1] Jannik Sinner vs [15] Alejandro Tabilo

4. [13] Holger Rune vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)

5. [6] Casper Ruud vs Sebastian Korda OR [9] Taylor Fritz

Court Rogers – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Flavio Cobolli vs [Q] Arthur Rinderknech

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi

3. [Q] Brandon Nakashima vs [5] Andrey Rublev

4. [7] Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin (non prima ore: 22:00)

5. Flavio Cobolli OR [Q] Arthur Rinderknech vs [Q] Thanasi Kokkinakis OR [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 01:00)

Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Korda vs [9] Taylor Fritz

2. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Jack Draper / Jannik Sinner vs [14] Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 22:00)

Court 9 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo

