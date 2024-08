Arnaldi sorprende Khachanov: Vola agli ottavi a Montreal

In una giornata ricca di sorprese al Masters 1000 di Montreal 2024, Matteo Arnaldi si aggiunge alla lista dei protagonisti inaspettati. Il tennista italiano, numero 46 del ranking mondiale, ha compiuto un’impresa di rilievo eliminando Karen Khachanov, testa di serie numero 16, con un doppio 7-5 che lo proietta agli ottavi di finale.

Arnaldi, che non vinceva due partite consecutive in un torneo dal Roland Garros, ha mostrato grinta e determinazione in un match combattuto dall’inizio alla fine. Il primo set è stato caratterizzato da un tennis altalenante da entrambe le parti, con Khachanov che ha salvato quattro palle break grazie al servizio, prima di cedere nel momento cruciale. Il russo ha concesso il break decisivo con un doppio fallo sul set point, regalando il primo parziale all’azzurro per 7 a 5.

Nel secondo set, Arnaldi ha cercato di prendere il largo sul 3-1, approfittando di un Khachanov visibilmente frustrato, tanto da scagliare una pallata fuori dallo stadio che gli è costata un warning. Tuttavia, il russo è riuscito a rientrare in partita sfruttando un calo di concentrazione dell’italiano.

Il finale è stato un crescendo di emozioni, con Arnaldi che ha saputo sfruttare al meglio le sue chance. Sul 5-5, quando il tie-break sembrava inevitabile, il ligure ha tenuto il turno di battuta e piazzato l’affondo decisivo sul 6 a 5. quattro punti consecutivi dal 40-15 e una splendida accelerazione di rovescio incrociato hanno sigillato il break e la vittoria per 7 a 5.

Questo successo non solo ridà morale ad Arnaldi, ma lo proietta in una posizione di rilievo nel torneo canadese. Il prossimo ostacolo sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco della clamorosa vittoria su Daniil Medvedev.

ATP Montreal Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 7 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 5 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Arnaldi 🇷🇺 Khachanov Punteggio servizio 265 237 Ace 6 2 Doppi falli 2 5 Percentuale prime di servizio 68% (46/68) 63% (50/79) Punti vinti con la prima 80% (37/46) 64% (32/50) Punti vinti con la seconda 32% (7/22) 45% (13/29) Palle break salvate 60% (3/5) 50% (4/8) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 175 144 Punti vinti in risposta sulla prima 36% (18/50) 20% (9/46) Punti vinti in risposta sulla seconda 55% (16/29) 68% (15/22) Palle break convertite 50% (4/8) 40% (2/5) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 67% (10/15) 71% (17/24) Vincenti 24 14 Errori non forzati 18 19 Punti vinti al servizio 65% (44/68) 57% (45/79) Punti vinti in risposta 43% (34/79) 35% (24/68) Punti totali vinti 53% (78/147) 47% (69/147) Velocità massima servizio 203 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 182 km/h 192 km/h Velocità media seconda di servizio 148 km/h 163 km/h





Francesco Paolo Villarico