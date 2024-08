Sorprese a Montreal: Medvedev eliminato da Davidovich Fokina. Tsitsipas da Nishikori

Kei Nishikori, ex top 5 mondiale e uno dei tennisti più significativi e carismatici della sua generazione, sembra non aver ancora rinunciato alla sua carriera. Questo giovedì, il giapponese 34enne si è assicurato la qualificazione agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada, a spese di uno dei migliori giocatori al mondo.

In un duello tra due ex finalisti di questo torneo, Nishikori, finalista nel 2016 e attualmente al 576° posto del ranking ATP, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, 11° del ranking ATP e finalista in Canada nel 2018, con il punteggio di 6-4, 6-4, in un incontro che ha controllato quasi totalmente, dimostrando di avere ancora il tennis per competere con i migliori giocatori del mondo se il suo corpo glielo permette. Questa è la migliore vittoria di Nishikori in termini di ranking dai Giochi Olimpici di Tokyo del 2021 e la prima volta che raggiunge gli ottavi di finale di un Masters 1000 da Roma sempre nel 2021.

Per gli ottavi di finale di venerdì, Nishikori attende il numero uno portoghese Nuno Borges. Il giapponese è il terzo giocatore con il peggior ranking di sempre a raggiungere gli ottavi di un Masters 1000.

ATP Montreal Kei Nishikori Kei Nishikori 6 6 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 4 4 Vincitore: Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev, numero cinque del mondo e campione del torneo nel 2021, è stato sorpreso questo giovedì al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada, confermando un inizio di giornata sorprendente che aveva già visto il trionfo di Kei Nishikori su Stefanos Tsitsipas.

Il russo 28enne è caduto di fronte allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ex top 25 e attualmente 42° ATP, con il punteggio di 6-4, 1-6 6-2, in un incontro in cui il russo è apparso completamente fuori forma di fronte a un tennista che sta crescendo notevolmente. Davidovich attende negli ottavi il vincitore tra Karen Khachanov e Matteo Arnaldi.

ATP Montreal Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 4 6 2 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 1 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi