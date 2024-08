Sorana Cirstea sotto i ferri: la tennista rumena si ferma per il 2024. il colpo impossibile di Bublik fa ridere anche l’avversario Shelton (Video)

Sorana Cirstea stava attraversando un periodo molto difficile negli ultimi 6 mesi a causa di problemi fisici. La fascite plantare stava rappresentando un grande ostacolo nella sua carriera e la rumena ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi e dolori. La giocatrice stessa ha annunciato attraverso i suoi social media di stare bene, ma che sarà costretta a saltare il resto della stagione. Ci aspettiamo quindi di rivederla sui campi nel 2025.

Nellla giornata scorsa all’ATP di Montreal è stato immortalato uno dei colpi più curiosi che si possano vedere oggigiorno. Alexander Bublik ha infatti fatto di nuovo delle sue su un campo da tennis. Nel suo match contro Ben Shelton, il kazako si è giocato un punto lanciando la racchetta sul terreno per rimandare la palla dall’altra parte della rete. Curiosamente, la palla è caduta sulla racchetta ed è passata nel campo avversario, tuttavia il punto non è stato assegnato e lì si è conclusa la partita con la vittoria dell’americano.

Le immagini sono imperdibili, con entrambi i giocatori che ridono a rete per quanto appena accaduto:

The best shot that never counted 😮

Another look at @BublikAlexander's moment of magic at #OBN24! pic.twitter.com/4z1p8QyjBA

— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2024