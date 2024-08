Vucic (Presidente della Serbia): “Costruiremo un museo per Novak Djokovic”

La Serbia è pronta a costruire un museo dedicato a Novak Djokovic. L’annuncio arriva direttamente dal presidente del paese balcanico, Aleksandar Vucic, all’indomani dello storico successo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha consentito al campione di Belgrado di completare il suo palmares.

“Abbiamo avuto le prime discussioni sulla costruzione del museo dedicato a Novak Djokovic. Sarà un’altra attrazione per la capitale”, ha detto martedì il presidente serbo, come riporta AFP. “Palma di Maiorca ha un museo dedicato a Rafael Nadal. Ci impegneremo a mostrare ciò che Djokovic ha fatto per il nostro paese in base ai suoi meriti e allo stesso tempo sarà una nuova possibilità per attrarre turisti e appassionati di tennis che ammirano il nostro campione”, conclude Vucic.

Del museo in realtà si parla da tempo, ma visto quest’ultimo successo il progetto subirà un’accelerata. Secondo i piani del presidente serbo, il museo dovrebbe essere completato entro il 2027, quando Belgrado ospiterà l’Expo mondiale.

Domenica scorsa, dopo il successo i Novak alle Olimpiadi, la gente si è radunata nelle piazze principali del paese sventolando bandiere e cantando canzoni patriottiche per celebrare la vittoria del suo campione.

Mario Cecchi