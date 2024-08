Cobolli show al Masters 1000 di Montreal! Distrugge Auger-Aliassime con una prestazione maiuscola (sintesi video della partita)

Impressionante prestazione di Flavio Cobolli al Masters 1000 del Canada. Il romano conferma la forma eccezionale della scorsa settimana a Washington (dove ha raggiunto la finale) e distrugge in 67 minuti di tennis veloce e consistente la resistenza di Felix Auger-Aliassime, battuto con un secco 6-3 6-2. Un boccone amaro da mandar giù per Felix di fronte al pubblico di casa (e oggi è anche il suo compleanno, la stessa data di Roger Federer). Il canadese ha sicuramente pagato le fatiche del torneo olimpico e il poco tempo per adattarsi alle differenti condizioni, ma i meriti di Cobolli sono enormi e la sua vittoria è assolutamente meritata. È il quarto successo di Flavio con un top20, che gli consente di proseguire la sua strada all’Open del Canada e lo mette in buonissima posizione per entrare per la prima volta nei top30 del ranking la prossima settimana.

Cobolli ha dominato la partita totalmente, mostrando un piglio ed energia nettamente superiori a quella di Auger-Aliassime, incapace di trovare una soluzione alla vivacità di Flavio, sia nei colpi che negli spostamenti. Felix in pratica non mai riuscito a tener fermo l’azzurro, ha sofferto fin dalla risposta e non ha nemmeno servito bene, incapace di imporre quel suo gioco di pressione che può risultare problematico. Nella serata di Montral il suo problema è stato un Cobolli fantastico, in ogni situazione di gioco. Non mai sofferto al servizio, ha risposto con profondità e spesso spaccato la palla con accelerazioni di diritto davvero potenti, e anche col rovescio è stato preciso nel cambiare angolo e spostare il rivale. Proprio sul rovescio FAA ha pagato dazio, ma niente ha davvero funzionato per lui, sotto i colpi continui, a tratti asfissianti di un Cobolli indiavolato e che non ha concesso alcuna palla break al rivale. Clamorose anche bordate di diritto del romano, come questa nel sesto game del secondo set che ha sbancato sul web.

Il primo set si è deciso con un solo break, strappato da Cobolli sul 3-2, anche grazie a un turno di battuta sciagurato del canadese, crollato in tre doppi falli (ma anche per colpa dell’aggressività in risposta dell’italiano). Flavio non concede niente e chiude il parziale comodamente per 6-3 in 33 minuti. Cobolli ha perso solo due punti con la prima di servizio in campo, ma ha brillato per qualità delle scelte e la pressione messa sulle spalle di Auger-Aliassime, troppo morbido e poco incisivo.

Nel secondo set il canadese inizia con due buoni turni di battuta, ma Cobolli resta saldamente al comando del gioco. Nel quinto game la partita si spacca definitivamente a favore di Flavio: complice anche un doppio fallo, Auger-Aliassime è troppo conservativo, mentre Cobolli lascia correre il braccio e di forza va prendersi i punti che gli valgono l’allungo (ottima la volée sulla palla break). Il match di fatto finisce lì, l’italiano domina sino alla conclusione, andando a strappare il terzo break dell’incontro a Felix, uscito dal campo sconfitto su tutta la linea, tecnicamente e agonisticamente.

Al secondo turno Cobolli trova il qualificato francese Rinderknech, contro il quale partirà favorito. Al terzo turno potrebbe esserci una bella sfida contro Hurkacz. Questo Flavio così in forma fisica e fiducia, è un brutto avversario per tutti.

ATP Montreal Felix Auger-Aliassime [14] Felix Auger-Aliassime [14] 3 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-40 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 30-40 15-0 15-15 ace 30-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇨🇦 Auger-Aliassime 🇮🇹 Cobolli Punteggio servizio 221 309 Ace 0 3 Doppi falli 5 1 Percentuale prime di servizio 46% (19/41) 52% (24/46) Punti vinti con la prima 74% (14/19) 88% (21/24) Punti vinti con la seconda 41% (9/22) 68% (15/22) Palle break salvate 0% (0/3) 0% (0/0) Giochi di servizio giocati 8 9 Punteggio risposta 44 223 Punti vinti in risposta sulla prima 13% (3/24) 26% (5/19) Punti vinti in risposta sulla seconda 32% (7/22) 59% (13/22) Palle break convertite 0% (0/0) 100% (3/3) Giochi di risposta giocati 9 8 Punti vinti a rete 67% (8/12) 80% (8/10) Vincenti 9 19 Errori non forzati 13 4 Punti vinti al servizio 56% (23/41) 78% (36/46) Punti vinti in risposta 22% (10/46) 44% (18/41) Punti totali vinti 38% (33/87) 62% (54/87) Velocità massima servizio 212 km/h 208 km/h Velocità media prima di servizio 205 km/h 190 km/h Velocità media seconda di servizio 171 km/h 153 km/h





Marco Mazzoni