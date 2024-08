Bonn Challenger: Reese perde la testa, partita persa per squalifica (Video)

Il circuito Challenger Tour è stato oggi teatro di uno spiacevole incidente. È accaduto, più precisamente, al Challenger di Bonn, in Germania: Hunter Reese, un esperto doppista statunitense, è stato protagonista di una brutta situazione. L’arbitro ha segnalato che aveva toccato la rete nel mezzo di un punto (la partita, tra l’altro, era appena iniziata), cosa che il tennista ha protestato energicamente alla fine del game, applaudendo ironicamente in faccia all’arbitro. Il giudice gli ha indicato di smettere di farlo ed è stato allora che Reese ha perso le staffe. “Vai a quel paese (Fuck you), non dirmi cosa devo fare”. Dopo aver chiamato il supervisor, questi insulti hanno portato a una squalifica immediata per Reese e il suo partner, il britannico Scott Duncan. Un incidente deplorevole che speriamo non si ripeta.

Earlier today in Bonn, Duncan/Reese got defaulted after just one game

15/30 there's a "touch" call made on Reese that he disagrees with

After getting broken, he starts clapping his hands ironically. Umpire says "stop it", to which he replies "f**k you, don't tell me what to do" pic.twitter.com/HmsJV8J9Wf

