Stefanos Tsitsipas: “la mia medaglia per questa settimana sarà cercare di essere più vicino a tornare tra i top 10”

Stefanos Tsitsipas è pronto ad affrontare una nuova sfida dopo i Giochi Olimpici di Parigi, poiché il calendario tennistico non dà tregua. Il greco è già al Masters 1000 di Montreal, dove desidera fare una grande prestazione e approfittare dell’assenza di grandi figure come Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. Tuttavia, Stefanos ha confessato ai media che non presterà attenzione a questa circostanza, ma lotterà come sempre per tornare al posto che tanto desidera.

“Non ho prestato molta attenzione al quando o ai possibili incroci, non sono quel tipo di giocatore. Cerco di sfruttare al massimo le mie opportunità indipendentemente dal tabellone e spero di farmi strada in questo torneo quest’anno. È normale che dopo un torneo olimpico con certi obiettivi di medaglia si arrivi qui con grandi aspettative. Non è facile giocare dopo un torneo olimpico, ci saranno diverse assenze, metà dei giocatori inizieranno mercoledì e dovrò cercare di sfruttare al massimo le partite che ho giocato nelle settimane precedenti. Sarebbe stato diverso se fossi arrivato con una medaglia, ma la mia medaglia per questa settimana sarà cercare di essere più vicino a tornare tra i top 10”.





Marco Rossi