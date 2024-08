ATP Challenger Cordenons: Arnaboldi avanza, sorpresa Kirkin. Domani il derby Bonadio-Sackho

Si sono disputati i primi cinque incontri del tabellone principale della 21°edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi da 82mila dollari.

Sul campo centrale Federico Arnaboldi conferma il suo ottimo momento (consacrato dalla vittoria nel challenger 100 di Verona e dal best ranking al numero 250) e supera con il punteggio di 6-4 6-3 sul promettente croato Matej Dodig, vendicando la sconfitta subita a inizio stagione. Il 24enne canturino dopo un avvio diesel ha saputo gestire il ritmo della sfida e dopo avere conquistato il primo set con un break nel decimo game, ha saputo recuperare uno svantaggio di 0-2 nella seconda frazione, chiudendo l’incontro sul definitivo 6-3.

La prima sorpresa relativa del torneo si è consumata sul campo 12 con l’uscita di scena dell’inglese Oliver Crawford, testa di serie numero 5, sconfitto in rimonta al terzo per mano del turco Ergi Kirkin con il punteggio di 1-6 7-5 6-2. Kirkin in questa stagione si è già aggiudicato il challenger di Porto Alegre in Brasile.

Bene anche il rumeno Cezar Cretu che piega la resistenza del tedesco Marvin Moeller con il punteggio di 6-4 6-1.

In apertura di programma si sono conclusi gli incontri del tabellone di qualificazione.

Vittoria convincente per Alessandro Pecci che accede al tabellone principale superando 6-4 6-3 Federico Iannaccone, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale del torneo. Il 21enne romagnolo conferma così il buon momento di forma dell’ultimo periodo che gli ha permesso di raggiungere il secondo turno nel challenger di Trieste. Pecci ha un gioco che si basa su un servizio percentualmente molto efficace e un dritto a tratti incontenibile.

Un altro romagnolo è stato invece costretto al ritiro per guai muscolari all’addome, stiamo parlando di Marcello Serafini che sotto per 6-4 3-0, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Centra la qualificazioni nel main draw anche Andrea Picchione, numero 3 del seeding cadetto, che piega la resistenza dello spagnolo Alcala Gurri per 6-4 6-3, in una sfida a tratti equilibrata decisa su pochi punti.

Niente da fare invece per Luca Castagnola che dopo un buon primo set contro l’olandese Nijboer cede di schianto in 3 set (5-7 6-0 6-1).

Conquista il main draw anche il croato Nino Serdarusic che sotto per 3-5 nel primo set, ribalta l’argentino Villanueva 7-5 6-2.

Un’autentica battaglia punto a punto si è consumata invece sul campo 11, nel quale si sono affrontati in un derby albiceleste Luciano Ambrogi e Lorenzo Rodriguez. Alla fine dopo oltre 3 ore e 20 minuti ha prevalso Ambrogi per 7-5 3-6 7-6, finendo in preda ai crampi e con un intervento del fisioterapista all’inizio del tie-break decisivo concluso con una pregevole palla corta per il definitivo 7-4.

Domani (martedì 6 agosto) a partire dalle 10 si completeranno gli incontri di primo turno nei quali spicca tra tutti la sfida tra Riccardo Bonadio e l’ucraino Vitaliy Sackho, programmata come incontro serale, non prima delle 19:30. Con il 31enne di Azzano Decimo che comunque nel torneo di casa, smetterà con il tennis giocato dopo l’appuntamento sui campi dell’Eurosporting Cordenons. Da non perdere anche il derby azzurro tra Samuel Vincent Ruggeri e Francesco Maestrelli. Debutto per lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, numero 2 del seeding friulano, che dopo l’ottimo Atp 250 di Kitzbuhel, dov’è giunto nei quarti di finale sconfitto da Matteo Berrettini, affronterà l’austriaco Sandro Kopp.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

[8] [WC] Federico Arnaboldi (ITA) vs Matej Dodig (CRO) 6-4 6-3

Alexander Blockx (BEL) vs [3] Daniel Rincon (ESP)

Ergi Kirkin (TUR) vs [5] Oliver Crawford (GBR) 1-6 7-5 6-2

Cezar Cretu (ROU) vs Marvin Moeller (GER) 6-4 6-1

Non prima delle 19

[1] Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs Lukas Neumayer (AUT)

RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI:

[2] Luka Mikrut (CRO) b. [8] Marcello Serafini (ITA) 6-4 3-0 Rit.

[6] Ryan Nijboer (NED) b. [WC] Luca Castagnola (ITA) 5-7 6-0 6-1

[3] Andrea Picchione (ITA) b. Max Alcala Gurri (ESP) 6-4 6-3

[7] Nino Serdarusic (CRO) b. [4] Gonzalo Villanueva (ARG) 7-5 6-2

[Alt] Alessandro Pecci (ITA) b. Federico Iannaccone (ITA) 6-4 6-3

Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) b. [11] Lorenzo Joaquin Rodriguez (ARG) 7-5 3-6 7-6 (4)

Serena Maniva Center – ore 10:00

Ryan Nijboer vs Alessandro Pecci

Andrea Picchione vs Lorenzo Giustino

Sandro Kopp vs Nicolas Moreno De Alboran (Non prima 2:00)

Samuel Vincent Ruggeri vs Francesco Maestrelli

Riccardo Bonadio vs Vitaliy Sachko (Non prima 7:30)

Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00

Filip Jeff Planinsek vs Andrew Paulson

Nino Serdarusic vs Carlos Taberner

Luciano Emanuel Ambrogi vs Nikolas Sanchez Izquierdo

Luka Mikrut / Augusto Virgili vs Jiri Barnat / Andrew Paulson (Non prima 3:00)

Luis Britto / Roy Stepanov vs Siddhant Banthia / Courtney John Lock

Acqua Maniva (11) – ore 10:00

Andrea Collarini vs Luka Mikrut

Nerman Fatic vs Joel Schwaerzler

Vilius Gaubas vs Felix Gill

Victor Cornea / Jonathan Eysseric vs Peter Buldorini / Alessandro Pecci (Non prima 3:00)

Alexandru Jecan / Rubin Statham vs Daniel Cukierman / Neil Oberleitner