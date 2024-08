Caso Shapovalov: ATP conferma la squalifica di Washington ma restituisce punti e prize money (con una multa)

Squalifica in campo corretta, perdita dei punti e prize money no, cambiati in una multa salata. Così l’ATP ha revisionato il “caso Shapovalov”, fattaccio accaduto nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington. Il talentoso mancino canadese si era rivolto in malo modo contro uno spettatore nella fase finale del match vs. Ben Shelton (lo statunitense era a match point nel tiebreak del secondo set!), provocando così la decisione del giudice di cacciare dal campo Denis per violazione del codice di condotta stabilito dall’ATP. Pure Shelton s’era detto a dir poco sorpreso e contrario all’applicazione così severa del regolamento, tanto che Shapovalov si è attivato per un ricorso urgente all’ATP.

È da poco arrivata la decisione sul caso da parte dell’ATP, comunicata attraverso il seguente post social, che riportiamo. “L’ATP ha esaminato il ricorso di Denis Shapovalov in seguito alla sua squalifica dai quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington. Il comitato giudicante ha confermato che i funzionari hanno seguito le procedure corrette nello squalificare il giocatore. Tuttavia, il comitato ha concluso che in questo caso la perdita di punti per la classifica e del montepremi, che viene automaticamente applicata in caso di squalifica, sarebbe una sanzione sproporzionata. Shapovalov mantiene quindi i punti conquistati con il suo accesso ai quarti di finale e il montepremi stabilito dal torneo, subendo una multa di $ 36.400 applicata per la violazione del codice”.

ATP has reviewed an appeal from Denis Shapovalov following his default from the quarter-finals of the ATP 500 tournament in Washington. The fines committee has affirmed that officials followed correct procedures in defaulting the player. However, the committee has concluded that… — ATP Tour (@atptour) August 5, 2024

Riportiamo nuovamente da TennisTv il video del momento della squalifica di Shapovalov. Una squalifica che ha fatto parlare moltissimo, con tanti colleghi ed ex giocatori che hanno difeso Denis, considerandola eccessiva.

Not the ending we expected 😮 With Ben Shelton leading triple match point Denis Shapovalov is defaulted 😥@mubadalacitidc pic.twitter.com/F8FetSk3nk — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2024

La squalifica subita da “Shapo” tra l’altro lo inserisce in un club ben poco prestigioso, quello dei tennisti che sono stati squalificati per due volte sul tour Pro. Denis infatti era già stato nel 2017 nel corso del match di Coppa Davis vs. Kyle Edmund, per aver colpito con una pallata il giudice di sedia in uno scatto d’ira. Molto probabilmente la revisione dell’ATP provocherà altre reazioni, tanto che da più parti s’invoca un cambio di rotta per queste situazioni, certamente poco piacevoli…

Marco Mazzoni