Il sogno di Flavio Cobolli si infrange sul più bello (sintesi video della Finale)

Il sogno di vittoria Flavio Cobolli all’ATP 500 di Washington si è fermata proprio sul traguardo finale. Il giovane talento italiano, che ha incantato il pubblico americano per tutta la settimana, si è dovuto arrendere in finale al padrone di casa Sebastian Korda con il punteggio di 4-6 6-2 6-0 in un’ora e 35 minuti di gioco.

La partita ha avuto due volti completamente opposti. Nel primo set, Cobolli ha mostrato tutto il suo talento e la sua determinazione, strappando il servizio a Korda nel momento decisivo e chiudendo 6-4. Tuttavia, dal secondo set in poi, l’americano ha cambiato marcia, lasciando all’italiano solo due game nei successivi due parziali.

Nonostante la sconfitta, il cammino di Cobolli a Washington è stato di assoluto spessore. L’azzurro classe 2002 ha confermato il suo ottimo momento di forma e la crescita costante mostrata in questo 2024, raggiungendo la sua prima finale in un torneo ATP 500.

Il primo set ha visto Cobolli molto concentrato, ma è stato Korda a dominare inizialmente nei propri turni di servizio. L’italiano, però, ha saputo aspettare il momento giusto, strappando la battuta all’americano nel decimo game e aggiudicandosi il parziale per 6-4 in 35 minuti.

Nel secondo set l’equilibrio si è rotto al quinto game, quando Korda ha approfittato di due palle break per salire 3-2. Da quel momento, l’americano ha preso il controllo del match, chiudendo il set 6-2 in soli 29 minuti.

Il terzo set è stato un monologo di Korda. Cobolli è crollato mentalmente e fisicamente, subendo tre break consecutivi e non riuscendo a conquistare nemmeno un game. Il 6-0 finale in 31 minuti ha messo fine alle speranze dell’italiano.

Nonostante la delusione per la sconfitta in finale, Flavio Cobolli può guardare con ottimismo al futuro. Il suo tennis è in costante crescita e questa settimana a Washington ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

ATP Washington Sebastian Korda [4] Sebastian Korda [4] 4 6 6 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 2 0 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 30-40 ace df 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Cobolli 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇺🇸 Korda 🇮🇹 Cobolli Punteggio servizio 306 219 Ace 7 6 Doppi falli 0 4 Percentuale prime di servizio 65% (41/63) 55% (42/76) Punti vinti con la prima 83% (34/41) 67% (28/42) Punti vinti con la seconda 64% (14/22) 38% (13/34) Palle break salvate 67% (2/3) 58% (7/12) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 178 95 Punti vinti in risposta sulla prima 33% (14/42) 17% (7/41) Punti vinti in risposta sulla seconda 62% (21/34) 36% (8/22) Palle break convertite 42% (5/12) 33% (1/3) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 65% (11/17) 63% (5/8) Vincenti 17 16 Errori non forzati 6 19 Punti vinti al servizio 76% (48/63) 54% (41/76) Punti vinti in risposta 46% (35/76) 24% (15/63) Punti totali vinti 60% (83/139) 40% (56/139) Velocità massima servizio 207 km/h 213 km/h Velocità media prima di servizio 197 km/h 190 km/h Velocità media seconda di servizio 146 km/h 154 km/h





Francesco Paolo Villarico