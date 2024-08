Sara Errani e Jasmine Paolini a discovery+: “È stata dura ma siamo contentissime!” (intervista anche a Lorenzo Musetti)

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano uno storico oro per l’Italia del tennis alle Olimpiadi, sconfiggendo nel doppio la coppia formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, tenniste di nazionalità russa che hanno gareggiato come “Atleti Individuali Neutrali” (AIN). È stato il super tie-break, conclusosi 10-7 in favore delle azzurre, a decidere la finale.

LA PREMIAZIONE DI ERRANI/PAOLINI CON LA MEDAGLIA D’ORO



Sara Errani al termine del match dichiara ai microfoni di discovery+: “Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l’abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici”.

“E’ un sogno che diventa realtà, ho sognato tante volte questo momento, e l’ho rincorso lavorando duramente per un anno. Ora voglio dormire un po’ con la medaglia, che ancora non ci credo”. E’ una medaglia speciale, nella mia carriera prima di ricevere la prposta di Jasmine non avevo mai pensato in effetti a provare a centrare un obiettivo simile”.

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE ERRANI-PAOLINI



IL MINI-MOVIE DI ERRANI-PAOLINI CAMPIONESSE OLIMPICHE



Jasmine Paolini aggiunge: “È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un’emozione unica.”

“E’ qualcosa di speciale tenere questa medaglia al collo, è stato tutto bellissimo: vincere, vincere in doppio e vincere qui. E’ un’emozione e una soddisfazione che solo pochi mesi fa non potevo nemmeno immaginare. Provo tanta gioia, solo tanta gioia.

