Impresa Cobolli: Vola in Finale a Washington. Ad un passo dalla top 30 (Video)

Cobolli in finale

In una notte di tennis elettrizzante, Flavio Cobolli ha scritto una pagina importante per la sua storia personale. Il giovane romano, classe 2002, ha compiuto un’impresa straordinaria sconfiggendo il ben più quotato Ben Shelton, numero 14 del ranking mondiale, nella semifinale dell’ATP 500 di Washington. Con un punteggio di 4-6, 7-5, 6-3, Cobolli ha dimostrato non solo le sue qualità tecniche, ma anche una forza mentale da veterano.

La partita, iniziata con notevole ritardo a causa della pioggia, ha visto Cobolli in difficoltà nel primo set. Shelton, con il suo gioco mancino e potente, ha dominato inizialmente, sfruttando alcune incertezze al servizio dell’italiano. Tuttavia, Cobolli ha mostrato carattere, reagendo nel secondo set con una determinazione ferrea. Cancellando due pericolose palle break nel settimo game, l’azzurro ha saputo approfittare del calo dell’avversario, chiudendo il set 7-5 grazie a un doppio fallo di Shelton sulla palla break dopo che l’americano ha sprecato un vantaggio di 40-15.

Il terzo set ha visto un Cobolli in stato di grazia. Con risposte fulminee e accelerazioni di dritto devastanti, il romano ha preso il controllo del match, breakkando subito l’americano e mantenendo il vantaggio fino alla fine senza rischiare nulla al servizio, chiudendo 6-3.

Questa vittoria proietta Cobolli verso nuovi orizzonti: il ranking virtuale lo vede ora al numero 33 del mondo, un balzo significativo che testimonia la sua rapida ascesa nel tennis di alto livello. In finale, l’azzurro affronterà Sebastian Korda, vincitore del derby americano contro Frances Tiafoe.

Le statistiche della partita evidenziano margini di miglioramento per Cobolli, specialmente al servizio. Con soli il 58% di prime in campo e 7 doppi falli, c’è ancora da lavorare. Tuttavia, l’81% di punti vinti con la prima di servizio dimostra la sua efficacia quando riesce a metterla in campo.

Statistiche 🇮🇹 Cobolli 🇺🇸 Shelton Punteggio servizio 275 274 Ace 6 12 Doppi falli 7 3 Percentuale prime di servizio 58% (52/89) 66% (56/85) Punti vinti con la prima 81% (42/52) 80% (45/56) Punti vinti con la seconda 49% (18/37) 45% (13/29) Palle break salvate 60% (3/5) 40% (2/5) Giochi di servizio giocati 16 15 Punteggio risposta 155 123 Punti vinti in risposta sulla prima 20% (11/56) 19% (10/52) Punti vinti in risposta sulla seconda 55% (16/29) 51% (19/37) Palle break convertite 60% (3/5) 40% (2/5) Giochi di risposta giocati 15 16 Punti vinti a rete 83% (15/18) 56% (20/36) Vincenti 26 28 Errori non forzati 16 15 Punti vinti al servizio 67% (60/89) 68% (58/85) Punti vinti in risposta 32% (27/85) 33% (29/89) Punti totali vinti 50% (87/174) 50% (87/174) Velocità massima servizio 213 km/h 237 km/h Velocità media prima di servizio 193 km/h 204 km/h Velocità media seconda di servizio 150 km/h 177 km/h





Francesco Paolo Villarico