WTA 1000 Toronto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto per i colori italiani

WTA 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte alta

(1) Coco Gauff vs Bye

Qualifier vs Sofia Kenin

Anastasia Potapova vs Magdalena Frech

Qualifier vs (14) Diana Shnaider

(9) Ons Jabeur vs (WC) Naomi Osaka

Elise Mertens vs Qualifier

Qualifier vs Viktoriya Tomova

Bye vs (6) Liudmila Samsonova

(3) Jessica Pegula vs Bye

Nadia Podoroska vs Karolina Pliskova

Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto

Shuai Zhang vs (15) Leylah Fernandez

(12) Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Qualifier vs Sloane Stephens

Anna Blinkova vs Peyton Stearns

Bye vs (7) Madison Keys

(8) Emma Navarrovs ByeMagda Linettevs (WC) Rebecca MarinoShelby Rogersvs Elina SvitolinaTatjana Mariavs (11) Marta Kostyuk

(16) Dayana Yastremska vs Yulia Putintseva

Qualifier vs (WC) Marina Stakusic

Paula Badosa vs Clara Tauson

Bye vs (4) Jelena Ostapenko

(5) Daria Kasatkina vs Bye

Caroline Dolehide vs Amanda Anisimova

(WC) Bianca Andreescu vs Lesia Tsurenko

Qualifier vs (10) Anna Kalinskaya

(13) Beatriz Haddad Maia vs Marie Bouzkova

Anhelina Kalinina vs Katie Boulter

Cristina Bucsa vs Yue Yuan

Bye vs (2) Aryna Sabalenka

(1) Katie Volynetsvs Yuriko Miyazaki(WC) Stacey Fungvs (13) Jule Niemeier

(2) Moyuka Uchijima vs (WC) Eugenie Bouchard

Kayla Day vs (16) Rebeka Masarova

(3) Greet Minnen vs Sachia Vickery

Destanee Aiava vs (14) Alycia Parks

(4) Yafan Wang vs Mirjam Bjorklund

Kimberly Birrell vs (12) Chloe Paquet

(5) Harriet Dart vs Robin Montgomery

Louisa Chirico vs (15) Arina Rodionova

(6) Taylor Townsend vs Emina Bektas

(WC) Carson Branstine vs (9) Erika Andreeva

(7) Bernarda Pera vs Miriam Bulgaru

(WC) Katherine Sebov vs (10) Nao Hibino

(8) Ashlyn Krueger vs Priscilla Hon

Kristina Mladenovic vs (11) Hailey Baptiste