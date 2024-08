Challenger Cordenons: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

🇮🇹 Challenger Cordenons – Tabellone Principale – terra

(1) Albert Ramos-Vinolas vs Lukas Neumayer

Andrea Collarini vs Qualifier

Filip Jeff Planinsek vs (Alt) Andrew Paulson

Ergi Kirkin vs (5) Oliver Crawford

(4) Vilius Gaubas vs Felix Gill

Qualifier vs Nikolas Sanchez Izquierdo

Qualifier vs Lorenzo Giustino

Samuel Vincent Ruggeri vs (WC) (7) Francesco Maestrelli

(WC) (8) Federico Arnaboldi vs Matej Dodig

Qualifier vs Qualifier

Cezar Cretu vs Marvin Moeller

Alexander Blockx vs (3) Daniel Rincon

(6) Nerman Fatic vs Joel Schwaerzler

(WC) Riccardo Bonadio vs Vitaliy Sachko

Qualifier vs Carlos Taberner

(Alt) Sandro Kopp vs (2) Nicolas Moreno De Alboran

🇮🇹 Challenger Cordenons – Tabellone Qualificazione – terra

1. 🇮🇹 BRANCACCIO, Raul (1) vs Alt PECCI, Alessandro 🇮🇹

2. 🇮🇹 IANNACCONE, Federico vs 🇬🇪 PURTSELADZE, Saba (10)

3. 🇭🇷 MIKRUT, Luka (2) vs 🇦🇹 OBERLEITNER, Neil

4. 🇮🇹 GUERRIERI, Andrea vs 🇮🇹 SERAFINI, Marcello (8)

5. 🇮🇹 PICCHIONE, Andrea (3) vs 🇮🇹 WC SCOMPARIN, Pietro Romeo (WC)

6. 🇪🇸 ALCALA GURRI, Max vs 🇦🇷 MIDON, Lautaro (9)

7. 🇦🇷 VILLANUEVA, Gonzalo (4) vs 🇮🇹 WC BULDORINI, Peter (WC)

8. 🇷🇺 KIVATTSEV, Kirill vs 🇭🇷 SERDARUSIC, Nino (7)

9. 🇦🇷 ABOIAN, Valerio (5) vs AMBROGI, Luciano Emanuel 🇦🇷

10. 🇪🇸 Alt BARRETO SANCHEZ, Diego Augusto vs 🇦🇷 RODRIGUEZ, Lorenzo Joaquin (11)

11. 🇳🇱 NIJBOER, Ryan (6) vs 🇮🇹 WC BERTO, Lorenzo (WC)

12. 🇮🇹 WC CASTAGNOLA, Luca (WC) vs 🇮🇹 PIRAINO, Gabriele (12)

Serena Maniva Center – ore 10:00

Andrea Guerrieri vs Marcello Serafini

Raul Brancaccio vs Alessandro Pecci

Luca Castagnola vs Gabriele Piraino

Gonzalo Villanueva vs Peter Buldorini

Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00

Andrea Picchione vs Pietro Romeo Scomparin

Federico Iannaccone vs Saba Purtseladze

Ryan Nijboer vs Lorenzo Berto

Kirill Kivattsev vs Nino Serdarusic

Acqua Maniva (11) – ore 10:00

Max Alcala Gurri vs Lautaro Midon

Luka Mikrut vs Neil Oberleitner

Diego Augusto Barreto Sanchez vs Lorenzo Joaquin Rodriguez

Valerio Aboian vs Luciano Emanuel Ambrogi