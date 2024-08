Carlos Alcaraz domina alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo spagnolo è in finale

Carlos Alcaraz ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori digocatori di tennis al mondo, nonostante la sua giovane età di 21 anni. Nella semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il prodigio spagnolo ha letteralmente dominato Félix Auger-Aliassime con l’impressionante punteggio di 6-1, 6-1.

Fin dall’inizio, Alcaraz ha mostrato un livello di gioco praticamente inarrivabile. Il suo arsenale di colpi sembrava non avere limiti: servizio, volée, drop shot, dritto, rovescio, passanti e lob. È stata una vera e propria lezione di tennis, che ha lasciato il suo avversario canadese in balia degli eventi.

Nonostante Auger-Aliassime abbia giocato un buon primo set, non è stato sufficiente per contrastare la superiorità di Alcaraz. Nel secondo set, il canadese ha inevitabilmente abbassato la guardia, accumulando errori e spianando la strada allo spagnolo.

Questa vittoria conferma che Alcaraz è probabilmente il giocatore più forte sulla terra battuta a livello mondiale. La sua prestazione suggerisce che solo giocatori del calibro di Djokovic o Sinner, in giornate di grazia, potrebbero sperare di contrastarlo.

Con questa vittoria, Alcaraz si è assicurato un posto in finale e una medaglia per la Spagna. Ora attende il vincitore della sfida tra Djokovic e Musetti, che si terrà questo pomeriggio. La finale è prevista per domenica, dando ad Alcaraz un giorno di riposo per prepararsi all’ultimo atto di quello che potrebbe essere il coronamento di un sogno olimpico.

Nel frattempo, Auger-Aliassime avrà l’opportunità di giocare per la medaglia di bronzo sabato contro il perdente dell’altra semifinale.

ATP Paris Olympics Felix Auger-Aliassime [13] Felix Auger-Aliassime [13] 1 1 0 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 0 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Felix Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Felix Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Felix Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Felix Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Felix Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Felix Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Felix Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico