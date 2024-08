Shock a Parigi 2024: Zheng elimina Swiatek e vola in finale

In una sorprendente svolta agli Giochi Olimpici di Parigi 2024, la cinese Qinwen Zheng ha infranto il sogno d’oro di Iga Swiatek, sconfiggendo la numero 1 del mondo in semifinale con il punteggio di 6-2 7-5. Questa vittoria segna un momento storico per il tennis cinese, con Zheng che diventa la prima giocatrice del suo paese a raggiungere una finale olimpica.

Il match, disputato sul leggendario campo Philippe Chatrier, ha visto una Zheng aggressiva e determinata fin dall’inizio, mettendo in difficoltà una Swiatek apparsa insolitamente nervosa e fallosa. La polacca, imbattuta su questo campo dal 2021, ha faticato a trovare il suo gioco abituale, commettendo errori non forzati e subendo la pressione dell’avversaria.

Il primo set è stato un monologo della cinese, che ha sfruttato ogni incertezza di Swiatek per portarsi in vantaggio. La numero 1 del mondo ha cercato di reagire nel secondo set, arrivando a condurre per 4-0, ma Zheng ha dimostrato una notevole forza mentale, recuperando lo svantaggio e chiudendo l’incontro con un break decisivo nel momento cruciale.

La sconfitta è particolarmente amara per Swiatek, che considerava il Roland Garros come il suo “tempio” e puntava all’oro olimpico come coronamento della sua straordinaria carriera. La polacca avrà comunque l’opportunità di lottare per la medaglia di bronzo.

Per Zheng, questa vittoria rappresenta la consacrazione definitiva a livello internazionale. La giovane cinese ha dimostrato di poter competere e battere le migliori giocatrici del mondo, giocando un tennis aggressivo e mentalmente solido. Ora attende in finale la vincente tra Vekic e Schmiedlova, con la possibilità concreta di portare a casa la prima medaglia d’oro olimpica nella storia del tennis cinese.

Francesco Paolo Villarico