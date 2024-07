Cobolli sorprende a Washington: Goffin ko in due set. Bellucci si ferma al secondo turno

Flavio Cobolli inizia con il piede giusto la sua avventura all’ATP 500 di Washington 2024, superando con autorità l’esperto David Goffin con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Il giovane italiano, testa di serie numero 10 del torneo e beneficiario di un bye al primo turno, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche sul cemento outdoor americano.

Il match ha visto Cobolli sfoggiare un tennis solido e maturo. Nel primo set, l’azzurro ha tenuto testa al più esperto avversario belga, imponendosi al tie-break per 7-4. Nel secondo parziale, il romano ha preso il controllo delle operazioni, concedendo un solo break quando era già in vantaggio di un set e due break, chiudendo poi agevolmente l’incontro con un altro break, il terzo nel set per 6 a 3.

La prestazione di Cobolli è stata caratterizzata da un servizio efficace e da una strategia aggressiva nei momenti chiave. Questa vittoria non solo conferma il buon momento di forma del giovane italiano, ma dimostra anche la sua versatilità su diverse superfici, sfatando il mito che lo voleva specialista della terra battuta.

Il cammino di Cobolli a Washington, però, è solo all’inizio. Agli ottavi di finale lo attende una sfida stimolante contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’iberico, noto per la sua tenacia in campo, rappresenterà un test importante per valutare le reali ambizioni di Cobolli in questo torneo.

ATP Washington David Goffin David Goffin 6 3 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 D. Goffin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇧🇪 Goffin 🇮🇹 Cobolli Punteggio servizio 242 281 Ace 7 11 Doppi falli 9 6 Percentuale prime di servizio 51% (41/80) 48% (32/66) Punti vinti con la prima 73% (30/41) 88% (28/32) Punti vinti con la seconda 46% (18/39) 53% (18/34) Palle break salvate 63% (5/8) 67% (2/3) Giochi di servizio giocati 11 10 Punteggio risposta 103 145 Punti vinti in risposta sulla prima 13% (4/32) 27% (11/41) Punti vinti in risposta sulla seconda 47% (16/34) 54% (21/39) Palle break convertite 33% (1/3) 38% (3/8) Giochi di risposta giocati 10 11 Punti vinti a rete 67% (10/15) 64% (7/11) Vincenti 20 28 Errori non forzati 16 13 Punti vinti al servizio 60% (48/80) 70% (46/66) Punti vinti in risposta 30% (20/66) 40% (32/80) Punti totali vinti 47% (68/146) 53% (78/146) Velocità massima servizio 202 km/h 217 km/h Velocità media prima di servizio 186 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 158 km/h

Il promettente cammino diall’ATP 500 di Washington 2024 si è concluso al secondo turno. L’italiano, numero 125 del ranking mondiale, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni e aver sconfitto all’esordio lo statunitense Mackenzie McDonald (n.93 ATP) in due tie-break, si è dovuto arrendere a un altro tennista di casa., numero 60 del mondo e 15ª testa di serie del torneo, ha avuto la meglio su Bellucci con il punteggio di 6-3 7-6(1) in un’ora e 37 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, il 23enne di Busto Arsizio può ritenersi soddisfatto della sua prestazione complessiva nel torneo americano.

La vittoria contro McDonald al primo turno aveva fatto ben sperare per un possibile exploit di Bellucci, ma Michelsen si è dimostrato un avversario troppo solido in questa occasione. Il tennista statunitense, che sta vivendo un buon momento di forma, ha saputo gestire meglio i momenti cruciali dell’incontro, in particolare nel tie-break del secondo set.

Questa esperienza a Washington rappresenta comunque un altro passo importante nella crescita di Bellucci, che continua a mostrare progressi nel suo gioco e nella capacità di competere ad alti livelli nel circuito ATP.

ATP Washington Alex Michelsen [15] Alex Michelsen [15] 6 7 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 3 6 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 4-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 Michelsen 🇮🇹 Bellucci Punteggio servizio 309 266 Ace 6 16 Doppi falli 2 2 Percentuale prime di servizio 72% (52/72) 65% (44/68) Punti vinti con la prima 69% (36/52) 68% (30/44) Punti vinti con la seconda 75% (15/20) 46% (11/24) Palle break salvate 83% (5/6) 67% (4/6) Giochi di servizio giocati 11 10 Punteggio risposta 139 82 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (14/44) 31% (16/52) Punti vinti in risposta sulla seconda 54% (13/24) 25% (5/20) Palle break convertite 33% (2/6) 17% (1/6) Giochi di risposta giocati 10 11 Punti vinti a rete 67% (10/15) 54% (7/13) Vincenti 16 25 Errori non forzati 13 13 Punti vinti al servizio 71% (51/72) 60% (41/68) Punti vinti in risposta 40% (27/68) 29% (21/72) Punti totali vinti 56% (78/140) 44% (62/140) Velocità massima servizio 212 km/h 209 km/h Velocità media prima di servizio 191 km/h 189 km/h Velocità media seconda di servizio 162 km/h 165 km/h





Francesco Paolo Villarico