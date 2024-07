ATP e WTA 500 Washington: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri (LIVE)

ATP e WTA 500 Washington (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Anastasia Pavlyuchenkova vs [Q] Amanda Anisimova

2. [15] Alex Michelsen vs [Q] Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

3. [1/WC] Andrey Rublev vs Luca Van Assche (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Kamilla Rakhimova (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Radu Albot vs [2] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

John Harris – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8/WC] Alejandro Davidovich Fokina vs [Q] Mitchell Krueger



ATP Washington Alejandro Davidovich Fokina [8] Alejandro Davidovich Fokina [8] 30 2 Mitchell Krueger • Mitchell Krueger 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Krueger 0-15 0-30 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Krueger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Seongchan Hong vs [3] Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Emma Raducanu vs Peyton Stearns (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Reilly Opelka vs [7] Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

5. Caroline Dolehide vs [2] Daria Kasatkina (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thanasi Kokkinakis vs [14] Aleksandar Vukic



ATP Washington Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 15 2 Aleksandar Vukic [14] • Aleksandar Vukic [14] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vukic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 T. Kokkinakis 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

2. [9] Giovanni Mpetshi Perricard vs Emil Ruusuvuori



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Lloyd Glasspool / Santiago Gonzalez vs [WC] Thanasi Kokkinakis / Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Julian Cash / Robert Galloway vs [WC] Sebastian Korda / Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs [2] Giuliana Olmos / Alexandra Panova



Il match deve ancora iniziare

2. David Goffin vs [10] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

3. Alexander Erler / Arthur Rinderknech vs [4] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juncheng Shang vs [16] Arthur Rinderknech



ATP Washington Juncheng Shang • Juncheng Shang 40 2 Arthur Rinderknech [16] Arthur Rinderknech [16] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Shang 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-0 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Shang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [11] Roberto Carballes Baena vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. Anastasia Potapova / Yana Sizikova vs [WC] Robin Montgomery / Clervie Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Asia Muhammad / Taylor Townsend vs [OSE] Hailey Baptiste / Peyton Stearns (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare